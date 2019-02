Min mening: Alle skal have ret til en værdig seniortid

Af Rasmus Peter Henriksen, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti

Jeg bliver lidt sur, når borgerlige politikere underdriver problemerne med nedslidning. Efter debatten tog fat, har man skulle høre på, at fysisk hårdt arbejde slet ikke er et problem!

Nedslidning skyldes nemlig ufaglærte og faglærtes dårlige spisevaner, manglende motion og rygning.

Det må simpelthen skyldes manglende kontakt med folk, der er ufaglærte og faglærte.

Min mening - på vej mod valg

Jeg er 34 år, spiser sundt, dyrker motion og har aldrig røget. Alligevel er jeg ramt af en diskusprolaps. Jeg har slid i mine skuldre og knæ. Mange af mine kollegaer er i samme båd, hvor de på trods af en relativ sund livsstil også slås med slid og ondt i kroppen.

Medicinerer sig for at tage på arbejde

Jeg har både taget gigtmedicin og stærk smertestillende for at tage på arbejde. Det samme gælder for mange af mine kollegaer. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at vi har en gruppe på arbejdsmarkedet, der er nødt til at fylde sig med smertestillende for at komme på arbejde.

Jeg har ikke børn endnu, men jeg tænker da på, om jeg i det hele taget er i stand til at lege med dem, hvis jeg får nogen. Vil min krop kunne spille fodbold eller lege tagfat, og vil jeg kunne udfolde mig fysisk som mine andre jævnaldrende om 10 år.

Jeg ved godt, at man kan få en førtidspension, eller seniorførtidspension, når man ikke kan mere overhovedet. Men jeg mener, at alle bør have en værdig pensionstid, og også have ret til nogle aktive seniorår, når vi har udfyldt vores pligt på arbejdsmarkedet. For hvis vi alligevel bare skal knokle til vi segner, hvorfor så ikke bare sige det ligeud?

Vi er nødt til at gøre noget ved nedslidningen, og vi er nødt til at gøre flere ting:

Vi skal gøre pensionsalderen forskellig, så flere kan gå fra, inden de er slidt op. Vi skal styrke arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt op, hvad enten det er fysisk eller psykisk. Vi skal hjælpe med uddannelse, så flere kan uddanne sig fra ufaglært til faglært, og fra faglært til kort videregående.

Et rigt samfund som Danmark, kan ikke være bekendt at svigte en hel befolkningsgruppe. I SF tager vi problemerne alvorligt, og kommer med vores bud på løsninger, og jeg vil arbejde for at løse dem.