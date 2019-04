Min mening: Alle skal være donor fra fødslen

Af Lars Kolling, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Normalt er jeg ikke for, at man skal vælge fra, men her giver det mening.

Jeg mener, man skal registres i donorregisteret når man bliver født og får sit personnummer, medmindre forældrene vælger det fra.

Når man bliver 18 år får man i E-boks en besked fra sundhedsvæsnet med et link, hvor man kan ændre sit samtykke, hvis man har et andet ønske end det forældrene har givet.

På denne måde bliver man fri for at bruge så mange ressourcer på at tiltrække nye donorer, og derved kan ressourcerne bruges et andet stede i sundhedsvæsnet.