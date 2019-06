Fynske råvarer hitter på Heartland: Alle vil have Jacob Jacobsens asparges

Gasoline Burger, Grød og Gastro Fyn er blandt boderne på Heartland Festival, og de bruger alle så mange fynske råvarer som muligt. 80 procent af råvarerne på Heartland Festival kommer således fra fynske producenter. Det betyder også Torupbakkegaards asparges, der bliver avlet af gårdejer Jacob Jacobsen.

Vi har virkelig de bedste råvarer på Fyn. Specielt lige her i maj-juni, hvor det blomstrer op med god jord og gode råvarer. Ærter, æbler asparges og så videre. Det er skønt. Per Hallundbæk, projektleder, Gastro Fyn.

- Jeg håber jo, at folk vil spise flere asparges i Danmark, ligesom de faktisk gør i Tyskland. Heartland er virkelig et perfekt udstillingsvindue med så mange glade folk, som der er her - og så med alle de fremragende kokke, som der er her også. Det er perfekt, siger Jacob Jacobsen til TV 2/Fyn.

For ham har Heartland været en vej ind til de danske restauranter, der nu alle higer efter at få Jacob Jacobsens asparges ind i deres køkkener.

Gastro Fyn

Fredag aften på Heartland Festival står i de fynske råvarers navn, og Per Hallundbæk, som er projektleder for Gastro Fyn, elsker denne her tid på året. Dels på grund af Heartland, men også på grund af de frugter og grøntsager, som kigger frem.

Gastro Fyn har de sidste fire år været repræsenteret med en madbod på Heartland.

- Det er jo en af vores første promoveringer, vi har. Og så er vi på Heartland med seks af de bedste restaurantkæder på Fyn, siger han og fortsætter

- Vi har været repræsenteret hernede de seneste fire år, hvert år med et nyt gastronomisk indslag. Der er rigtig mange forskellige sjove kulturtyper, og derfor bliver vi også lidt nødt til at tilpasse os, siger Per Hallundbæk.

De mange fynske råvarer på Heartland Festival udspringer foruden af kvalitet også af den partnerskabsaftale, som festivalen har med Faaborg-Midtfyn Kommune, der giver én million kroner.