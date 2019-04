Alma og Noa løber for lungesyge børn

Sprællemænd, høje knæløft og svingende arme.

Sådan startede den sidste dag inden påskeferien for omkring 15.000 fynske skoleelever. De var i fuld gang med at varme op til dette års "Team Rynkeby Skoleløb", hvor børnene løber for at samle penge ind til lungesyge børn.

Det betyder utrolig meget for de lungesyge børn og deres familier, at så mange børn og skoler igen i år involverer sig i "Team Rynkeby Skoleløbet". Anne Brandt, direktør i Børnelungefonden

I år deltager hele 38 fynske skoler, når løbet for femte gang finder sted. I hele Danmark, Sverige, Norge og Finland er der tale om næsten en kvart million skoleelever, der fredag løber for kritisk syge børn. Det gør årets "Team Rynkeby Skoleløb" til det hidtil største.

- Interessen er helt vildt stor her på Fyn, fortæller Pernille Gøttsche Egeholm, der er koordinator for skoleløbet i Odense-området.

Ud over skolerne fra Assens er der flere andre fynske skoler, der fredag løber for de lungesyge børn.

- Vi er repræsenteret med 26 skoler fra Odense-området og 7 skoler fra Ringe-området. Så vi har en flot deltagelse og en meget stor opbakning.

00:11 Der er stor opbakning til "Team Rynkeby Skoleløbet" på Fyn. Video: Ole Holbech Luk video

Bare i Danmark deltager 94.000 skoleelever fra 305 skoler, og antallet af deltagere gør indtryk på Børnelungefondens direktør, Anne Brandt.

- Det betyder utrolig meget for de lungesyge børn og deres familier, at så mange børn og skoler igen i år involverer sig i "Team Rynkeby Skoleløbet", siger hun.

- De lungesyge børn har i mange år været en overset patientgruppe i Danmark, og derfor betyder det utrolig meget for børnene og deres familier, at jævnaldrende i hele landet får en bevidsthed om, at patientgruppen eksisterer. Derudover har løbet altafgørende betydning for forskningen i lungesygdomme, der rammer børn. I forbindelse med sidste års løb blev der samlet så mange penge ind, det har været muligt at igangsætte fem konkrete forskningsprojekter inden for feltet, fortsætter Anne Brandt.

Læs også Vejarbejde spærrer vigtig vej

Løbet afvikles som et almindeligt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så mange omgange som muligt.

- Det er sjovt

Løbet foregår mange forskellige steder på Fyn, men det er første gang, at det finder sted i den fynske by Assens. Her er det tre lokale skoler, der skal løbe, hvoraf en af dem er en skole for børn med særlige udfordringer.

Børnene på skolerne har været ude og lave små donationer. De har været ude og spørge mormor og morfar, om de vil bidrage til det her. Pernille Gøttsche Egeholm, koordinator for skoleløbet i Odense-området

Noa Krog Winkler, der går i 5. klasse, er en af de mange løbere til fredagens skoleløb i Assens.

- Det har været sjovt, hårdt og hyggeligt, at løbe sammen med alle mulige man ikke kender, siger han.

- Det er et godt formål. Det synes jeg da er godt.

Alma My Bakmann har også været ude og løbe fredag. Hun har løbet tre omgange og har ligesom Noa også fået noget ud af det selv.

- Det er sjovt, siger hun.

Læs også 12.422 fynske elever klar: Sveder og løber millioner hjem til syge børn

Alle kan bidrage

Inden løbet fredag har alle de fynske skoleelever haft mulighed for at indgå sponsorater med familiemedlemmer eller venner, der skulle have lyst til at give lidt penge til Team Rynkeby Fonden.

- Børnene på skolerne har været ude og lave små donationer. De har været ude og spørge mormor og morfar, om de vil bidrage til det her. Og så har de lavet en lille donation, som er samlet sammen på skolerne, fortæller Pernille Gøttsche Egeholm.

Hvis du spørger direktør i Team Rynkeby Fonden, Carl Erik Dalhøge, så det er ikke de indsamlede penge, der er det vigtigste i fredagens løb.

- Filosofien i løbet er, at det ikke handler om, hvor mange penge, den enkelte kan skaffe, men at alle har mulighed for at bidrage. Og når vi har så mange børn med i løbet, skal det enkelte barn ikke gøre en ret stor indsats for, at det rent faktisk gør en mærkbar forskel for de børn, som det handler om, siger Carl Erik Dalbøge, der er direktør i Team Rynkeby Fonden.

Og med tusindvis af deltagende elever, så er det ikke småpenge, at Team Rynkeby Skoleløbet kan være med til at rejse til børn med kritisk sygdom.

Sidste år løb alle eleverne godt 14 millioner kroner ind – de 7,5 millioner blev samlet ind i Danmark og gik ubeskåret til Børnelungefondens arbejde.