Alpakaunge i Odense Zoo var "ikke det mest bedårende syn"

Unge, ikke kalv

På Facebook undrer en bruger sig over, hvorfor det hedder en alpakaunge og ikke en kalv eller et lam.

Til det svarer Odense Zoo, at der ikke er helt klare regler for, hvornår forskellige dyreunger kaldes det ene eller det andet. En tommelfingerregel siger blandt andet, at unger af dyr med klove kaldes kalve, men det gælder ikke altid.

- Der er grundregler, men så snart det afviger fra de gængse arter af dyr, vi har i Danmark, bliver det lidt en gråzone. Hos alpakaerne er man blevet (rimeligt) enige om, at en han er en hingst, mens en hun er en hoppe. Derfor kaldes deres unger som regel for føl, skriver Odense Zoo.