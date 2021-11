Kære politikere, bekend kulør: Sydfynsk borgerforening imod bro til Als

Især Horne kommer til at lide, hvis broprojektet bliver virkelighed, mener Thomas Lundsfryd, der er bestyrelsesmedlem i Sydfyns Fremtid.

- Det kommer til at ødelægge vores natur hernede. Vejen ud til broen kommer til at gennemskære Horneland i to, siger Thomas Lundsfryd.

Beregninger fra Vejdirektoratet vurderer, at 17.000 biler i døgnet vil benytte en eventuel bro mellem Als og Fyn. Thomas Lundsfryd frygter trafikstigningen.

- Det kommer til at få en kæmpe indvirkning. Både i form af partikelforurening og støjforurening, siger han.

- Vi er ved at sygne helt hen

På den anden side står Foreningen Als-Fyn Broen, der i årevis har arbejdet for at forbinde de to landsdele.

- Hvis man kan få iltet området, så kommer der dynamik igen i Syddanmark. Vi er ved at sygne helt hen, siger formand Inge Dahl, mens hun peger på et kort, hvor en stiplet linje viser, hvor en fast forbindelse mellem Bøjden og Fynshav kunne ligge.