Alt togtrafik stoppet mellem Odense og Nyborg

Der ikke køre toge mellem Odense og Nyborg. Sporet er ledigt, men DSB forventer først toge fra klokken 12.

Der kører ikke tog mellem Odense og Nyborg søndag formiddag. Det skriver DSB på deres hjemmeside, og passagerne er blevet oplyst om, at der ikke vil blive indsat togbusser.

Indstillingen af togtrafikken skyldes en personpåkørslen og DSB oplyser, at politi og redningsfolk arbejder på sporet.

DSB forventer, at togene kan køre igen klokken 12 og oplyser, at togene så vidt muligt kører mellem København og Korsør/Nyborg samt mellem Odense/Fredericia og Jylland.

Opdateret 10:25: Vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, oplyser, at toget har ramt en person bagfra, som gik i højre side af skinnerne tæt ved Nyborgvej i Odense. Vedkommende er ikke kommet alvorligt til skade, men har formentlig brækket armen. Politiet vurdere, at skinnerne snart åbner igen.

Opdateret 11:05: DSB skriver på deres hjemmeside, at sporet igen er frit. Nu arbejdes der på at få styr på toge og personale, og DSB forventer, at alt kører normalt igen omkring klokken 12.