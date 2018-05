Alt udsolgt: Magelige festivalgæster booker alle overnatningsmuligheder

Hoteller og feriecentre nær Heartland Festival melder alt udsolgt. Flere steder har der været fuldt booket flere måneder, inden festivalen åbnede torsdag.

Cirka ti minutters kørsel fra det prægtige Egeskov Slot ligger Midtfyns Ferieby. Halvanden måned inden Heartland Festival blev den sidste seng booket.

I weekenden lægger 88 betalende gæster hovedet på hovedpuden, benytter træk og slip og skyller sig i bruseren i den lille ferieby midt i Ringe.

En luksus gæsterne betaler mellem 276 og 810 kroner for.

- Jeg har ikke boet i telt, siden jeg var spejder. Jeg bryder mig absolut ikke om det, siger Susse Fischer, der har taget turen fra Vestenbæk på Sjælland til Fyn.

Hun er taget til Kværndrup sammen med sin ven Charlotte de Molade fra Frederiksberg. For hende var det enten hotel eller Heartland Festivalens tilbud om overnatning i campingvogn. En tur i teltet var ikke en mulighed.

- Jeg har valgt at bo på hotel af magelighed. Alternativet var den dyre model på Heartland, og det syntes jeg blev for dyrt. Så har hotellet her også den fordel, at man kommer lidt væk fra festivalen om natten, fortæller Charlotte de Molade.

Mens kvinderne fra Sjælland tjekker ind på værelset, bliver de resterende værelser langsomt fyldt op.

135 værelser booket

Samtidig står en glad hoteldirektør og skuer over sin ferieby.

- Vi får smil helt op til ørerne, når vi kan se, at der er fuldt booket op. Det er klart, for det er det, vi lever af, siger Midtfyns Feriebys direktør, Hans-Henrik Hansen.

Og han er ikke den eneste, der glæder sig over, at Heartland i år har solgt 14.000 festvialbilletter og beskæftiger 4.000 frivillige.

Stella Maris Hotel lige ud til Svendborg Sund melder alt udsolgt - det samme gør Broholm Slot, Brobyværk Kro og Svendborg Hotel. Her er samtlige 135 værelser booket.

- Da Heartland var slut sidste år, og vi ikke kendte datoen for den næste festival, var der gæster, der lagde deres visitkort. Så kunne vi booke for dem, når vi kendte datoen, fortæller direktør for Svendborg Hotel, Tom Pelle Jensen.

Forpagter på Broholm Slot Anne Bille-Brahe har de seneste to år været på Heartland Festival. I år bliver hun hjemme.

- Vi har for travlt. Jeg må passe arbejdet i år, siger hun til TV 2/Fyn.

Heartland Festival bliver i år afholdt fra torsdag den 31. maj til lørdag den 2. juni.