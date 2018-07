Alternativ sommerferie: Unge lærer tysk og engelsk i deres ferie

I dag startede Camp Sprog&Sport, hvor 46 unge mellem 13 og 16 år skal bruge ugen på at lære tysk og engelsk gennem sport og leg.

Læs også Engelske fodboldlegender besøger Fyn: - Det er som at mødes med venner

Tyske gloser og sætninger på engelsk flyver om ørerne på de unge i træningstøj. Et hold balancerer på træstubbe og fyrer tyske ord af. Et andet hold står på stibe for at fange hinanden alt efter, om sætningen på engelsk er grammatisk korrekt eller ej.

Camp Sprog&Sport startede mandag morgen. I en uge skal de 46 unge mellem 13 og 16 år blive bedre til tysk og engelsk gennem lege og sport. Èn af deltagerne er Cathrine Sunke på 14 år, som også var med på campen sidste år.

Vi prøver at koble sproget på noget bevægelse, fordi vi har den filosofi, at tingene sidder bedre fast, når man har prøvet tingene med kroppen Maira Hoffmann, sproginstruktør

- Jeg blev mere sikker i mit sprog. Jeg havde mere lyst til at sige noget højt på det sprog, jeg havde valgt. Før kunne jeg godt være lidt usikker på, om det var rigtigt, det jeg sagde, men nu har jeg det mere sådan 'det går jo nok', fortæller hun.

Sprog og bevægelse

I alt er fem sproglærere tilkoblet campen. Hele ugen er der planlagt lege og aktiviteter, hvor de unge skal lære samtidig.

- Vi prøver at koble sproget på noget bevægelse, fordi vi har den filosofi, at tingene sidder bedre fast, når man har prøvet tingene med kroppen. Det er helt klart vores overbevisning, at det er bedre at lære ved hjælp af sport i stedet for bag skolebordet, siger Maira Hoffmann, der er sproginstruktør i tysk.

En uge koster 1400 kroner, og stifteren bag, Jacob Nørregård, der startede projektet sidste år, plalægger også at starte en camp i København næste år. Men det er ikke pengene, der driver værket, understreger han.

Der er markant flere deltagere på engelsk-holdet end på tyskholdet. Foto: Reza Saharei

- Jeg gør det, fordi jeg virkelig godt kan lide sprog, og jeg kan godt lide den effekt, som fysisk aktivitet giver i forhold til sprog. Det er hovedsageligt, derfor jeg gør det. Pengene er mest for at dække udgifterne, siger Jacob Nørregård, der både har læst tysk og Idræt på Syddansk Universitet.

Det er slet ikke lige som skolen

Mark Foss Madsen var ligesom Cathrine Sunke afsted på campen sisdet år. Han faldt over arrangementet på Facebook og meldte sig til. Han tog med, fordi han gerne vil hygge sig, fortæller han.

Læs også - Det er fedt, fordi man har set hende på tv

- Det er jo ikke ligesom skole. Man har det hyggeligt sammen. Det er egentlig bare sjov, og så er det jo heldigt, at man også lærer noget samtidig - så win win, siger Mark Foss Madsen.

Cathrine Sunke er ikke sikker på, at undervisningen på campen nødvendigvis er bedre end undervisningen i skolen, men hun mener, det kan noget andet.

- Man er jo mere ude at bevæge sig, og det synes jeg, man nogen gange kan mangle i skolen. Selvom man har idræt. Her bevæger man sig mere hele tiden, siger hun.

De er begge to glade for det sociale, de får ud af ugen, selvom det ikke er med overnatning. Efter de seks timers undervisning og leg tager de unge nemlig hjem igen.