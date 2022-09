Mand dræbt i ulykke på Svendborgsundbroen

Opdateringer

Svendborgsundbroen er genåbnet i begge retninger. Der vil dog fortsat være forlænget rejsetid mellem Fyn, Tåsinge og Langeland på grund af dødsulykken, oplyser Vejdirektoratet ved sekstiden. Ved syvtiden oplyser Fyns Politi, at broen kan passeres med lav hastighed. Politiet arbejder fortsat på stedet, men forventer at være færdig i løbet af kort tid. Ved ottetiden oplyser Fyns Politi, at den dræbte er en 54-årig mand. De pårørende er blevet underrettet.