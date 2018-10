Amalie blev ramt af stress: - Fedt at nogen vil snakke om det

Mindhelper.dk er et site, der tilbyder unge råd og viden om alt fra kærestesorger og ensomhed til stress og angst.



Sitet gik i luften i september 2016 og er i dag et af Danmarks største sites for unge om mental sundhed.

Siden 2016 har Mindhelper.dk haft over 700.000 besøg. Og brugerundersøgelser viser, at ni ud af ti besøgende føler at indholdet er nyttigt for dem.



Mindhelper er udviklet af Region Syddanmark i samarbejde med fire partnerskabskommune og med økonomisk støtte fra TrygFonden.

Kilde: Region Syddanmark