Fyn bedst til genbrug: Amanda og Annekathrine har succes med børnetøj

Det er formiddag i erhvervskvarteret på Cikorievej i Odense. Ikke lige det tidspunkt på dagen, man ville tro, at flest valgte at gå på tøjindkøb.

Men i bunden af den lukkede vej mellem to autoværksteder er der fuld gang i biksen. Butikken hedder Børnetorvet, og her snor mødre med babyer i autostole og børn i klapvogne sig rundt mellem hinanden og hylder med brugt børnetøj.

Jeg ved ikke, hvor tit jeg har stået og målt længden på en indersål for en, jeg skulle sælge noget til. Og når købet er gået igennem, skal tøjet sendes, eller man skal fare land og rige rundt efter det. Amanda Abdalkhari, medejer, Børnetorvet.

Børnetorvet er en lidt anderledes genbrugsbutik. Det er svigerinderne Amanda og Annekathrine Abdalkhari, der står bag. De er selv mødre med to børn hver, men var trætte af mobilapps som Trendsales og Reshopper.

- Appsne er bøvlede, fordi man bruger en masse tid på at skrive frem og tilbage om tøj, man har til salg. Jeg ved ikke, hvor tit jeg har stået og målt længden på en indersål for en, jeg skulle sælge noget til. Og når købet er gået igennem, skal tøjet sendes, eller man skal fare land og rige rundt efter det, siger Amanda Abdalkhari.

Fik en idé

De to svigerinder fik en idé til noget så gammeldags og analogt som en fysisk butik.

- Det var mig, der prikkede dig på skulderen og sagde, "du har da stået i butik i så mange år, skulle vi ikke lave vores eget?" siger Amanda Abdalkhari og kigger over på sin svigerinde.

- Ja, og jeg sagde bare, at det skal vi da, griner Annekathrine Abdalkhari.

Læs også Producerer emballage i plastik: Camilla tager ansvar for miljøet

Hos Børnetorvet kan forældre leje en hylde. Og så står de to svigerinder for at sælge deres brugte børnetøj. Forældrene kan følge med i salget via en app på telefonen.

Og lige netop der ramte de to svigerinder altså et hul i markedet. Børnetorvet åbnede den 3. marts 2018. Allerede i dag er der fem ugers ventetid på at leje en hylde.

- Vi er simpelthen blevet taget så godt imod, og kunderne er vilde med det, siger Annekathrine Abdalkhari.

Fyn genbruger mest

Men historien handler om mere end to fynske iværksætteres succes. For vi danskere genbruger mere end nogensinde før.

Det viser en ny analyse fra DBA's såkaldte genbrugsindeks. Indekset har siden 2016 målt danskernes forbrug af brugte varer, og analysen viser, at 68 procent af danskerne har handlet brugt i løbet af det seneste år. Det er en stigning på ni procentpoint siden 2016.

Der er et fald i købet af nyt tøj, og over den samme periode kan vi også se, at der er en stigning i salg af brugt tøj. Så på den måde er der måske nogle sammenhænge. Frederik Larsen, ekspert i cirkulær økonomi.

- Det er helt klart, at danskerne genbruger mere, og det er en tendens, der er stigende.

Sådan siger Frederik Larsen, som forsker i genbrugsøkonomi på CBS og rådgiver virksomheder i genbrug og genanvendelse.

Han mener ikke, at udviklingen har så meget at gøre med, at mere genbrug også gavner klimaet. Men økonomi er en drivkraft:

- Der skete noget efter finanskrisen for ti år siden, hvor folk blev mere opmærksomme på deres private forbrug. Og så handler det om, at det er sjovt at købe brugt. Der går sport i at gøre et fund, siger Frederik Larsen.

Men ikke nok med at vi som danskere genbruger mere end nogensinde før - i hvert fald i moderne tid. Undersøgelsen fra DBA viser også, at det er her på Fyn, vi er allerbedst til genbrug.

For mens vi her på Fyn i løbet af de seneste 12 måneder i gennemsnit købte 14 brugte varer, så er de slet ikke nær så gode til genbrug i København.

I hovedstaden, hvor mange ellers går levende op i klima og ressourceforbrug, købte indbyggerne gennemsnit kun ni brugte varer i løbet af det seneste år.

Det øvrige Sjælland og Bornholm følger lige i hælene på fynboerne, og i midterfeltet placerer de jyske landsdele sig.

Læs også De havde tre børn i forvejen: Hjælp - nu har vi fået trillinger

00:23 Svigerinderne Annekathrine og Amanda Abdalkhari orkede ikke alle genbrugsappsne. Så de lavede en butik, hvor forældre kan leje en hylde, og så står de to iværksættere for at sælge tøjet. Video: Morten Grundholm Luk video

Genbrug gavner klimaet

Overordnet set er der dog ingen tvivl om, at vi som land genbruger mere. Og det er ikke bare godt nyt for iværksættere som de to svigerinder i Odense.

Udviklingen gavner også klimaet. Produktionen af ét kilo tøj koster ét kilo C02.

Derfor er der i særdeleshed brug for, at vi genbruger mere af vores tøj. Som et af verdens mest tøjforbrugende lande udleder vi samlet set to millioner ton CO2 om året på tøj.

En undersøgelse fra tænketanken Concito viser, at 80 procent af det tøj, vi i dag smider ud, ikke engang er halvt brugt op. Faktisk har tøjet 70 procent af sin levetid tilbage, når vi smider det ud.

Vi kigger lidt uden for Fyns grænser. Vi skal til Jylland, hvor vi vil prøve at åbne endnu en butik. Og så kigger vi lidt på Svendborg. Der er også stadig potential her på Fyn. Amanda Abdalkhari, medejer, Børnetorvet.

Men genbrugstendensen begynder tilsyneladende så småt at påvirke udviklingen. I hvert fald hvad angår købet af nyt tøj.

Det fortæller genbrugsforsker Frederik Larsen.

- Der er et fald i købet af nyt tøj, og over den samme periode kan vi også se, at der er en stigning i salg af brugt tøj. Så på den måde er der måske nogle sammenhænge, siger Frederik Larsen.

Når Frederik Larsen siger "måske", skyldes det, at årsag og sammenhæng endnu ikke er undersøgt videnskabeligt.

Men udviklingen - at vi køber mere brugt og mindre nyt tøj - er der dog ifølge forskeren ingen tvivl om.

Svigerinder udvider til Jylland

Vores kærlighed til genbrugstøj, som i øvrigt er danskernes næstmest foretrukne genbrugsvare, er der heller ingen tvivl om i industrikvarteret i Odense.

For ud over ventetiden på at leje en hylde, så går det faktisk så godt med butikken, at Amanda og Annekathrine har planer om at udvide med flere butikker.

- Vi kigger lidt uden for Fyns grænser. Vi skal til Jylland, hvor vi vil prøve at åbne endnu en butik. Og så kigger vi lidt på Svendborg. Der er også stadig potential her på Fyn.