Ambitionerne er store: Odense Håndbold vil være blandt verdens bedste

Odense Håndbold har netop taget hul på slutspillet i bestræbelserne på at vinde klubbens første danske mesterskab. Men planerne rækker langt ud over DM.

Torsdag aften tog ambitiøse Odense Håndbold fat på slutspillet med et skuffende uafgjort resultat på udebane mod Silkeborg/Voel.

Trods det uafgjorte resultat mod undertippede Silkeborg/Voel kunne spillerne alligevel tage noget positivt med hjem i bussen, mener direktøren.

Vi påtager os gerne rollen som favoritter til DM. Målet har jo været at nå helt op til tops Mark Jespersen, adm. direktør, Odense Håndbold

- Det var ikke helt tilfredsstillende, og vi skulle have haft to point med hjem. Men som kampen udviklede sig, så havde vi jo alligevel en god hjemtur, fordi vi udlignede da der manglede ti sekunder, siger Mark Jespersen.

Men det tabte point ændrer ikke på de store planer for Odenseklubben, der går benhårdt efter at blive et af de bedste hold i verden.

- Vi vil spille europæisk tophåndbold inden for tre år. Folk smilte af mig, da jeg første gang fortalte om det og da Jørn Bonnesen (bestyrelsesformand i klubben, red.) fortalte om det, men det er der, vi gerne vil hen.

- Nu er vi på vej til at blive det bedste hold i Danmark, men som eksempel spiller Viborg om kort tid en semifinale i den ene europæiske turnering, og det er dem, vi møder på søndag. Midtjylland spillet mod et af verdens bedste hold i kvartfinalen i den anden turnering. Så vi er tæt ved at kunne se lyset og det mål, siger klubbens administrerende direktør, Mark Jespersen.

I første omgang er målsætningen af erobre det danske mesterskab for første gang i klubbens historie. Odense Håndbold spillede et flot grundspil og gik sammen med vinderne af grundspillet, København Håndbold, ind i slutspillet med to point.

Mark Jespersen er derfor også klar over, at der er pres på klubben fra både samarbejdspartnere, fans og medier. Men er også klar til at tage det ansvar, understreger han.

- Vi påtager os gerne rollen som favoritter til DM. Målet har jo været at nå helt op til tops, og når man spiller en kamp ad gangen, så spiller vi for at vinde jo, siger Mark Jespersen.

Om Odense Håndbold Odense Håndbold blev etableret i 2009 og har siden etableringen spillet i Danmarks bedste liga for kvinder.



Klubben er på få år gået fra at være en klub med få deltidsansatte til i dag at beskæftige omkring 50 fuldtidsansatte inklusiv en række freelancere. Klubben har i år en omsætning på 13-14 millioner kroner.



Klubben har et søsterselskab, der er i færd med at bygge 150 ungdomsboliger ved Syddansk Universitet. Overskuddet fra det projekt går til driften af håndboldklubben.

Kan blive dansk mester

Det er slet ikke urealistisk, at Odense Håndbold kan blive dansk mester i løbet af de næste par sæsoner.

Det vurderer TV 2 Sports håndboldekspert, den tidligere landsholdsspiller Trine Nielsen.

- Jeg synes, at der er rigtig gode perspektiver, fordi at man har en fornemmelse af, at den her gruppe sponsorer og kræfter, der kommer udefra, de rigtig gerne vil det. Og så længe de gerne vil det, og gerne vil smide penge i det, så tiltrækker man også de her store profiler. Jeg synes, man gjorde et sindssygt godt stykke arbejde, da man startede med at gå 100 procent ind på at hente Stine Jørgensen, som ligesom var det første store navn, der kom til Odense, siger Trine Nielsen.

- Hendes navn gjorde, at man andre store profiler også kom til, og det gør, at man også fremover er et af de hold, som også nye, spændende spillere og store profiler, de gerne vil skrive med. Så på den måde har strategien været rigtig god for Odense Håndbold.

- Og så kræver det en masse af setuppet udenom spillerne – og af trænerne. Det har man også kunne se i den her sæson, og det tog lidt tid, før holdet var spillet sammen. Men man så sige, at de har toppet fint, og de har gjort det godt her efter jul, siger Trine Nielsen.

Ser fremad mod næste kamp

Ambitionerne er store, men holdet skuffede dog en smule i torsdagens første kamp i slutspillet mod Silkeborg/Voel. Men et lille bump på vejen får ikke den ambitiøse klub til at bremse op.

Allerede fredag var spillere og trænere i gang med forberedelserne til næste kamp, der spillet på hjemmebane søndag, hvor Viborg kommer en tur til Odense.

- Vi var ikke skarpe nok i vores angrebsspil, og det var egentlig det, der var problemet for os i hele kampen igennem, siger træner Jan Pytlick, inden han retter blikket mod søndagens opgave.

- I sådan et slutspil skal vi vinde vores hjemmekampe, det er det, man går efter som udgangspunkt. Og så skal vi selvfølgelig også vinde de andre kampe, men på hjemmebane der skal vi i hvert fald vidne kampene, så det er det, der er vores fokus nu, siger Jan Pytlick, der regner med en sejr mod Viborg.

- Den enkelte spiller skal selvfølgelig også lige kigge indad og lige være lidt skarpere på de forskellige ting. Og er vi det, så er det også nok til at slå Viborg på søndag, understreger den tidligere landstræner.