En ambulance med politieskorte skal passere Fyn fra Jylland mod Sjælland ad Fynske Motorvej, oplyser Fyns Politi.

Ambulancen er ved Middelfart cirka klokken 17.55.

- Giv plads, oplyser politiet på Twitter.

Opdatering Ambulance med MC-eskorte har lige ramt Fyn ved Middelfart, oplyser Fyns Politi.

Til TV 2/Fyn oplyser vagtchef Kenneth Taanquist, at det er en ambulance, der kommer fra Sønderjylland.

- Ambulancen er på vej fra Padborg til Roskilde. Den er i Kolding lige nu og er vel på Fyn om et kvarters tid, siger Kenneth Taanquist klokken 17.53.

Hurtigtur over Fyn

Han anslår, at det vil tage omkring 45 minutter for ambulancen at køre tværs over Fyn - afhængig af de trafikale forhold og hvor stærkt ambulancen kan køre forbi vejarbejdet på Fynske Motorvej.

Ambulancen forventes at nå Nyborg mellem klokken 18.40 og 18.55.

Vagtchefen har ikke oplysninger om, hvem der er i ambulancen, eller hvorfor den har politiekskorte.