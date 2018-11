Hovednavn afsløret: Amerikanske rocklegender kommer til Fyn for første gang

Det amerikanske rockband The Smashing Pumpkins kommer til Fyn 1. juni 2019. Det oplyser bandet.

Koncerten bliver en del af Heartland Festival, der finder sted fra 30. maj til 1. juni på Egeskov Slot ved Kværndrup.

The Smashing Pumpkins solgte millioner af plader i 1990'erne med album som "Siamese Dream", dobbeltalbummet "Mellon Collie and the Infinite Sadness" og "Adore".

Rocklegenderne huskes bedst for hits som "Today", "Disarm", "1979" og "Ava Adore". Bandet vandt priser ved Grammy Awards for rocksangene "Bullet with Butterfly Wings" og Batman-hittet "The End Is the Beginning Is the End".

Comeback

Bandet gik i opløsning i 2000, men blev gendannet i 2006 og har siden udgivet en række album uden samme kommercielle succes.

Bandet udgiver sit nye album "Shiny and Oh So Bright" fredag. Det er bandets første i 18 år med de tre originale medlemmer - forsanger og guitarist Billy Corgan, trommeslager Jimmy Chamberlin og guitarist James Iha.

The Smashing Pumpkins har siden 1992 spillet adskillige gange i Danmark, men aldrig på Fyn. I 1997 var bandet hovednavn på Roskilde Festival og har desuden spillet i Tivoli i København i 1998 - og i både Cirkusbygningen og Valbyhallen i 2000. Bandets seneste koncert på dansk jord var i 2013.

Partoutbilletter til Heartland Festival koster 1.990 kroner. Solange, Die Antwoord og Lewis Capaldi er også annonceret til Heartland Festival. Der er endnu ikke sat dagsbilletter til salg.