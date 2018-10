Ammar har fået nye drømme om fremtiden

På Magleby Fri- & Efterskole på Langeland har 35 unge flygtninge været samlet for at lære om teknologi og iværksætteri.

Antallet af uledsagede flygtningenbørn og -unge, der ankommer til Danmark, har været stigende de kommende år. Derfor har Røde Kors nu startet et projekt der skal hjælpe dem til et liv, hvor de kan få uddannelse og være selvforsørgende.

Så mens mange af os bruger ferien på at slappe af så kæmpede de 35 unge flygtninge med at skabe sig en fremtid.

I skolens lokaler prøvede de unge kræfter med robotter, dronefyvning, kodning og virtual reality. En af dem var 19-årige Ammar Alzelaa, som bor i Slagelse og læser på VUC, og han fik øjnene op for teknologiens verden, og blev sporet ind på en ny fremtid:

- Nu tænker jeg mere noget med teknik eller computer. Jeg synes det er spændende, meget spændende, siger Ammar Alzelaa om de nye drømme for fremtiden.

Amaar er oprindeligt fra Syrien, men han flygtede fra krigen. Alene. Han var bare 16 år, da han kom til Danmark i 2015.

Interesse til at gøre noget

For Ali Ad Jorlu er det således lykkedes, at give sin glæde med teknologien videre. Med et ph.d.-stipendiat hos Aalborg Universitet - og sin lyst til at nørde med sin interesse - i kufferten underviste han på ferielejren.

- Jeg prøver at motivere dem til at de får interesse for teknologi, til at gøre noget ved det, fortæller Ali Ad Jorlu.

De unge kan sættes i gang

Det er Røde Kors som står bag lejren, og her betragtes de unge flygtninge som en særlig vigtig gruppe.

Mange af dem er kommet alene til Danmark, har ikke familie og har selv måttet lære dansk, forklarer Mekke Baonwall Lorentzen:

- Det er hos de unge man virkelig kan sætte noget i gang, noget inspiration, nogle drømme, hvor de virkelig kan gøre en forskel. Og måske især bare har brug for denne her motivation og inspiration.

Ammar hygger med alle

For Ammar Alzelaa har opholdet betydet andet end motivation og inspiration. Han har nemlig også fået nye venner:

- De første dage var jeg lidt bange for det, jeg kendte ikke nogen. Men der gik bare en, to dage, så lige pludselig kendte jeg alle.

- Jeg snakker bare med alle og hygger med alle.

Teknologi-lejren - som er døbt Tech Akademi - varede i fem dage og var den første af sin slags. Deltagerne var i alderen 16 til 22 år, og der har været 15 frivillige tilknyttet projektet.

