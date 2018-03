Efter DF-kaos i Svendborg: - Dorthe Ullemose er tæt på urørlig

Dansk Folkeparti fik i november et flot kommunalvalg i Svendborg Kommune. Men bare fire måneder senere er gruppen nu reduceret fra fire medlemmer til blot et enkelt.

Fire blev til én på blot otte dage. Det er virkeligheden for Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Svendborg.

På grund af utilfredshed med gruppeformand Dorthe Ullemose valgte Jesper Larsen i sidste uge at trække sig for at blive løsgænger, og onsdag i denne uge blev Morten Sol Petersen så ekskluderet af partiets hovedbestyrelse.

Dermed var der kun Jens Munk og Dorthe Ullemose tilbage i gruppen, hvor sidstnævnte trods vedvarende kritik fra de øvrige medlemmer altså fortsat sidder som gruppeformand.

Dorthe Ullemose er nærmest tæt på urørlig i Dansk Folkeparti, fordi hun også sidder i Folketinget udover at hun sidder i byrådet i Svendborg. Bliver hun ekskluderet eller går hun i protest lokalt, så gør hun det også nationalt, og det vil sige, at Dansk Folkeparti risikerer at miste et afgørende mandat i Folketinget Thomas Funding

For at få standset den interne uro tilbød Jens Munk på et gruppemøde tirsdag at tage over som gruppeformand. Men da Dorthe Ullemose ikke ville slippe rollen, og i protest mod ekskluderingen af Morten Sol Petersen, valgte også Jens Munk at forlade Dansk Folkeparti.

- Det er klart, at jeg ikke kan sidde i en gruppe, hvor der er en diktator, som vil og kan det hele på alle pladser. Det må hun også kunne forstå. Det har også gjort, at jeg har trukket mig, siger Jens Munk, der nu er løsgænger i Svendborgs byråd.

Funding: Landspolitikken afgørende

Grunden til at det er gået så galt, kan meget vel være Dorthe Ullemoses plads i Folketinget. For med det meget snævre flertal, regeringen har, har de nemlig ikke råd til at miste hende, mener TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Thomas Funding.

- Dorthe Ullemose er nærmest tæt på urørlig i Dansk Folkeparti. Hun har i hvert fald langt længere snor end de andre – nu tidligere – DF-medlemmer i Svendborg. Det er hun, fordi hun også sidder i Folketinget udover at hun sidder i byrådet i Svendborg. Bliver hun ekskluderet eller går hun i protest lokalt, så gør hun det også nationalt, og det vil sige, at Dansk Folkeparti risikerer at miste et mandat i Folketinget.

- Og så kan man sige ’nå ja, de har jo en del i forvejen, hvorfor er det et stort problem?’ Det er det, fordi det borgerlige flertal og dermed den borgerlige regering, sidder reelt kun på ét mandats flertal. Så mister Dansk Folkeparti et mandat, så vil det destabilisere hele det borgerlige flertal og potentielt regeringen. Så Dansk Folkeparti kan ikke tåle at miste et mandat, og derfor har hun langt længere snor end de andre DF-medlemmer i Svendborg, siger Thomas Funding.

Den udlægning afvises dog fuldstændig hos Dansk Folkeparti.

- Dorthe og bestyrelsen havde slået en streg over fortiden, hvor de tre andre stadig ville diskutere fortiden, siger Dansk Folkepartis partisekretær Jens Lindholm Nielsen.

Han er ærgerlig over forløbet, men tror på, at Dorthe Ullemose kan løfte partiets politik i den rigtige retning.

- Det er beklageligt at vi er endt i den situation, og selvfølgelig bliver det op ad bakke for Dorthe og bestyrelsen, men de arbejder godt sammen, siger Jens Lindholm Nielsen.

Sidder på et afgørende mandat

Thomas Funding har ikke indtryk af, at toppen i Dansk Folkeparti har en specielt stor forkærlighed for Dorthe Ullemose. Han mener mere, at det handler om, at hun sidder på et meget vigtigt mandat i Folketinget.

- Vi kan se inde på Christiansborg, at de uregerlige folketingsmedlemmer, som DF også har, de har i denne her periode meget længere snor i forhold til at være uregerlige, end de havde i den foregående periode. Simpelthen fordi at i den foregående periode kunne man godt tåle fra Dansk Folkepartis side at miste et mandat.

- Det kan man ikke denne her gang, fordi det potentielt kan bringe hele det borgerlige flertal i fare. Så man tolererer meget mere i Dansk Folkepartis folketingsgruppe denne her gang, end man gjorde i sidste periode, siger Thomas Funding.

- Hun skal virkelig lave noget grelt, før man fra partitoppen begynder at gå imod hende, fremfor altså nu tre byrådsmedlemmer, siger Christiansborg-redaktøren.