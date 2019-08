And med ællinger forsinker tog

Det er ikke altid store tekniske nedbrud eller mangel på lokoførere, der er skyld forsinkelser på Svendborgbanen. Det fortæller DSB i deres status for tog på Fyn i juli måned.

- Juli har været en forholdsvis fredelig sommermåned for togtrafikken på Svendborgbanen, hvor der også i en periode har været sporarbejde på grund af Odense Letbanes byggeri, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB i en pressemeddelelse.

- Der har været enkelte hændelser som for eksempel fejl på nogle tog, problemer ved overkørsler – og så kom andemor og hendes mange ællinger i vejen for et tog ved Ringe. Det gav lidt forsinkelse at få flokken væk fra sporene, siger Tony Bispeskov.

Men på trods af letbanearbejde og and med ællinger endte juli måneds såkaldte kundepunktlighed på 95 procent på Svendborgbanen.

- Resultatet ligger pænt over målet for kundepunktlighed, der i 2019 er minimum 83,4 procent, skriver DSB.

For dagens to myldretider blev kundepunktligheden i morgentravlheden på 86,7 procent og om eftermiddagen 95,9 procent.

Læs også Arriva skal stå for togtrafikken på Svendborgbanen

Togtrafikken over Vestfyn kom i mål

Togene over Vestfyn kørte juli måned til en kundepunktlighed 88,1 procent. Resultatet er over målet for kundepunktlighed, der i 2019 er på minimum 83,4 procent.

- Det har været en forholdsvis fredelig måned for togtrafikken – også over Vestfyn, hvor der ikke har været store hændelser, der kunne forstyrre driften. Der har været nogle mindre forstyrrelser med blandt andet sporskifte og signalproblemer, der har givet forsinkelser, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

For dagens to myldretider blev kundepunktligheden i morgentravlheden på 96,5 procent og om eftermiddagen 84,9 procent.