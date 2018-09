Anders Fønss: Wow, du har lige været med til at spille en landskamp

TPI-spilleren Anders Fønss har ikke haft tid til rigtig at mærke efter, at han repræsenterede det danske fodboldlandshold onsdag.

TPI-spilleren, Anders Fønss, har stadig ikke fordøjet onsdagens landskamp. Sammen med fire andre spillere fra TPI (Tarup Paarup Idrætsforening, red.) var han udtaget til det reservelandshold, der skulle spille venskabskamp mod Slovakiet, mens konflikten mellem DBU og Spillerforeningen verserer.

Fysisk har landskampen ikke gjort indtryk på Anders Fønss. Men at det overhovedet kom til det punkt, hvor han og de andre reservespillere skulle på banen for Danmark, er overvældende.

- Oppe i hovedet. Landskamp, wow, siger Anders Fønss.

Ikke tid til at være nervøs

Anders Fønss fortæller, at selv da han ankom til København med de andre spillere, troede han ikke på, at de ville komme i kamp. Det er først, da de sidder i flyet på vej til Slovakiet, at virkeligheden går op for ham. Schmeichel, Eriksen og de andre stjerner kommer ikke, så nu skal han og de andre debutanter forsvare nationens ære.

- Vi fem gutter herudefra kiggede på hinanden og tænkte, hvad er det her for noget? Vi sidder i flyet og er på vej. Så er der ingen vej tilbage, vel? Man har ikke tid til at være nervøs, siger han.

Hæsblæsende

Mads Bertelsen kan godt mærke, at der har været mere opmærksomhed omkring onsdagens landskamp, end han er vant til i 2. division.

- Jeg er lidt udkørt fysisk. Det er dejligt lige at komme hjem i mere trygge rammer. Det har været lidt hæsblæsende de sidste par dage. Jeg føler, at jeg har været afsted i to uger, siger Mads Bertelsen, der heller ikke har haft tid til rigtig at fordøje oplevelsen endnu.

- Det skulle bare gå så stærkt, så det var svært at nå at fundere over det.

Skulle afsted inden for tre timer

Medierne har sagt og skrevet meget om de spillere, der skulle agere redningsplanke for DBU. Men for Christian Bannis, der normalt huserer på TPi's midtbane, var der ikke tid til at gruble obver, om han og de andre spillere ville være i stand til at præstere på et tåleligt niveau, eller om de ville falde igennem og risikere en nedslagtning af pressen.

- Ikke rigtig. For det gik så hurtigt. Jeg står på min arbejdsplads, da jeg bliver ringet op, og vi havde tre timer til at komme til København. Så det gik virkelig hurtigt, der var ikke rigtig noget at tænke over, siger Christian Bannis og tilføjer:

- Det er jo svært at sige nej til at komme en tur med landsholdet, så det sagde jeg ja til med det samme, og så tænkte jeg ikke så meget over konsekvenserne. Det er lidt overvældende, og jeg tror, at det først er nu her bagefter, man begynder at tænke over, hvad det egentlig er, man har sagt ja til.

Ingen røvfuld

Mads Bertelsen er godt tilfreds med resultatet, selvom det blev et 3-0 nederlag til Slovakiet. Han synes, at stemningen og de negative forventninger til ham og de andre landsholdsdebutanter er vendt efter kampen.

For det blev ikke den store røvfuld til Danmark, mange forventede de ville få.

- Vi tog afsted, og det mundede ikke ud i noget somhelst overhovedet. Og vi formår at lave et godt resultat. Vi kom ind i omklædningsrummet bagefter, og det blev enegtlig en sejr for mange af os, fordi det netop ikke blev til mere end 3-0, siger Mads Bertelsen.

Ros til Faxe

Den normale landstræner Åke Hareide var sendt på ferie under konflikten mellem spillerne og DBU, så i stedet var den gamle EM-helt John "Faxe"Jensen blevet hevet ind for at løse den umulige opgave.

Han får stor ros af TPI-spillerne.

- Han gjorde det sindssyg godt. Det var en pissesvær opgave for ham også, for at sige det ligeud. Han gjorde det virkelig godt, og det blev gjort professionelt med video inden kampen. Det var meget enkle dessiner, og så var det dem, vi skulle holde os til. Han gjorde et rigtig godt stykke arbejde, siger Christian Bannis.

Der er ingen tvivl om, at de tre TPI-spillere har fået en fodboldoplevelse ud over det sædvanlige, men for Anders Fønss gør en enkelt landskamp ikke ham til nogen verdensstjerne.

- Jeg fik kun 20 minutter, så jeg ved ikke hvor meget jeg kan bruge det til. Jeg bliver nok heller ikke bedre i morgen. Jeg er 30, så det går nok stille og roligt den anden vej. Så en landskamp gør mig ikke pludselig til den bedste spiller på holdet. Jeg er stadigvæk bare mig selv, siger Anders Fønss.