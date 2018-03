Anders Matthesen filmer i fynsk fængsel: Det er virkelig trist!

Hvis Anders Matthesen skulle spille med i filmen 'De Frivillige' skulle det være her og nu. Og så fik filmholdet travlt med at finde et tomt fængsel ...

Arresthuset i Assens har stået tomt i flere år, men cellerne er efterladt fuldstændig som dengang, de indsatte var låst inde. For enden af gangen står magasinholderen stadig med lystfiskerblade og bilmagasiner fra 2011.

Man skulle tro, det hele var arrangeret af filmholdet, der i disse uger er rykket ind i arresten, men sådan er bygningen bare blevet efterladt.

Og det har været et held for SF Studios, der står bag optagelserne til biografkomedien 'De Frivillige'. For de har haft mere travlt end sædvanligt, da Anders Matthesens kalender pludselig gav luft til at gennemføre optagelserne, hvor han spiller en bærende rolle.

Læs også I Krig & Kærlighed: Ny storfilm optages på Langeland

Foto: Morten Albek

Egentlig skulle han have været i fuld gang med planlægningen af sit jubilæumsshow 'Anden 25'.

- Jeg ville vildt gerne lave det, men jeg havde faktisk ikke tid. Men nogle gange må man bare tage de muligheder, der kommer, når de kommer, siger Anders Matthesen.

Og med Anders Matthesens accept fik SF Studios producer rigtig travlt med at finde et tomt fængsel.

- Så søgte vi på fængsler og arrester, der stod tomme i hele Danmark, og så faldt vi over Assens Arrest, som opfyldte to krav. Det ene var et fantastisk fængsel, der stod tomt, og som vi kunne få lov til at filme i. Og det andet var, at vi kunne lave en aftale med FilmFyn, som kunne hjælpe os med at tilvejebringe lidt midler.

Filmens budget er på 15,5 millioner kroner, hvoraf FilmFyn støtter filmen med 1 millioner kroner.

- Processen har været meget hurtig. Jeg fik den første henvendelse omkring 9. januar, og nu står vi her i marts. Så det er et af de hurtigste projekter overhovedet, fortæller FilmFyns direktør, Bo Damgaard.

FilmFyn støtter filmen med en million kroner, fortæller FilmFyns direktør, Bo Damgaard. Foto: Morten Albek

'De Frivillige' er et sort komediedrama om den berømte finansmand og jetsetter Markus Føns (Jacob Lohmann), der er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt overfald af en gruppe rockere med forbindelser til hans mere lyssky forretninger vælger Markus at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte. I denne afdeling findes et fængselskor, hvor den indsatte Niels (Anders Matthesen) er uofficiel og selvudnævnt leder. Markus beslutter sig for at blive en del af koret, og der går ikke længe, før han ligger i åben fight om pladsen i toppen af hierarkiet. En kamp, der ikke udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange!

Frederikke Aspöck er instruktør på filmen 'De Frivillige' Foto: Morten Albek

- Det er en fuldstændig absurd magtkamp, der udspiller sig på den frivillige isolationsgang, hvor samfundets mest udstødte er indespærret. Filmen udfordrer temaet fællesskab versus egoisme og skal give publikum stof til eftertanke og ikke mindst et godt grin, fortæller filmens instruktør Frederikke Aspöck.

Navnet Frederikke Aspöck er nok ikke almindeligt kendt i forbindelse med spillefilm, men hun har i de senere år markeret sig i branchen.

Læs også Kronprins Frederik: Tintin er min mand

Hun debuterede i 2004 med den prisbelønnede kortfilm 'Happy now', der blev udtaget til konkurrence på bl.a. Tribeca, Deauville og Cannes Film Festival. 'Happy now' var samtidig hendes afgangsfilm fra Tisch School of the Arts i New York. I 2009 var hun aktuel med sin første danske kortfilm 'Får' og igen i 2011 med kortfilmen 'Moving on'. Samme år præsenterede hun sin første spillefilm - dramaet 'Labrador' - og fire år senere, i 2015, dramaet 'Rosita' med blandt andre Mikkel Boe Følsgaard og Jens Albinus.

Næsten alle filmens scener foregår i fængselsmiljøet, så optagelserne i Assens Arrest strækker sig over fire uger. Opholdet har fået Anders Matthesen til at reflektere over det at sidde i fængsel.

- Inden jeg kom, tænkte jeg, at hvis man skulle ryge i spjældet, så måtte man jo bare læse nogle gode bøger og hygge sig lidt. Men jeg må sige, at når man er inde i en af de der celler, og døren lukker bare lidt på klem, så begynder man at forstå, at det ikke er et fritidshjem. Det er virkelig trist, siger Anders Matthesen.

Filmen 'De Frivillige' har premiere i 2019.