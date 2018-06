Andreas byttede kørestol ud med sidevogn: - Det er helt vildt fedt

Udviklingshæmmede borgere fra et bosted i Odense fik en køretur af lokal motorcykelklub.

Andreas Rosthøj svæver i liften, mens han er på vej til at skifte kørestolen ud med sidevognen på en motorcykel.

I dag skal han nemlig ud på en køretur, han har glædet sig meget til.

- Det er en af de rigtig store oplevelser, fortæller Andreas Rosthøj.

Det er Munkehatten, et botilbud for voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Odense Kommune, som har sørget for, at beboerne får muligheden for at køre en tur med motorcyklerne.

- Det er en af livets største oplevelser, fordi de kommer som frivillige og hjælper os, forklarer Andreas Rosthøj.

Læs også Glædestårer og store smil: Handicappede festede med Kandis Johnny

Duften af benzin, lyden af gashåndtag i bund og brede smil fylder pladsen foran hovedindgangen til Munkehatten. Motorcykler og passagerer er klar til at trille afsted.

Og netop starten er noget helt specielt for Andreas Rosthøj.

- Det er, når de starter med at køre, så man kan høre, de giver den rigtig gas.

Glæde hos alle

Det er Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklub som frivilligt stiller sig selv og motorcykel til rådighed, så beboerne på bostedet kan få en køretur.

En af medlemmerne fra klubben er Lenette Iversen.

- Vi har jo en sidevogn, så det giver fuldstændig mening at tage ud med beboerne her, siger Lenette Iversen.

Rigtig mange beboere fra Munkehatten har taget opstilling til en tur på de trehjulede, østeruopæiske motorcykler. Og det glæder Lenette Iversen.

- Det giver så god en følelse, når man kan se hvordan de smiler, er glade og jubler. Der kommer det virkelig til udtryk, forklarer ejeren af én af de fire motorcykler.

Læs også Frivillig kok: Jeg gør det for at glæde

Helle Hølmkjær er frivillig ambassadør i Odense Kommune, og det er hende, som står bag dagens arrangement.

- Vi har gode relationer med vores beboere, men det her er med til at skabe endnu bedre relationer. Vi har noget, vi kan snakke om længe før og længe efter, fordi det fylder rigtig meget. Beboerne er rigtig glade for den her dag, fortæller Helle Hølmkjær.

Turen er slut for Andreas Rosthøj og glæden er ikke til at tage fejl af.

- Det er helt vildt fedt, og det er en rigtig god oplevelse, konstaterer Andreas Rosthøj.

Se hele indslaget nedenfor.