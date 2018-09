Anette og John: Demens rammer ikke kun de gamle

Kallerupvej i Odense er med til at give både demensramte og pårørende et frirum i hverdagen. Det har givet inspiration både nationalt og internationalt.

I Odense har rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende på Kallerupvej været med til at inspirere både på Fyn og i udlandet.

En interaktiv kabale lyser op på et whiteboard i et af Kallerupsvejs lokaler. Her øver Anette Andersen sig på forskellige kognitive opgaver. Hun er en af de 150 brugere, der er tilknyttet centret på Kallerupvej, der både er for demensramte og pårørende.

Anette Andersen startede med at bruge centret som pårørende og frivillig for centret, da hendes mor led af demens. Men for syv år siden fik hun selv diagnosen, og det knyttede hende endnu tættere til centret.

- Jeg har ingen kollegaer mere, fordi jeg er holdt op med at arbejde. Jeg får nogle gode venner ved at være her, hvor vi har meget sjov og ballade og griner meget. Selvom vi er syge, kan vi lave sjov med vores sygdom, fortæller Anette Andersen til TV 2/Fyn.

Demens kan ramme alle

De omkring 150 brugere kommer fra hele Fyn, og 70 frivillige deltager i aktiviteterne.

Mange af de mennesker, som er tilknyttet Kallerupvej, har fået stillet diagnosen tidligt i sygdomsforløbet, og brugerne er mellem 40 og 85 år. Anette Andersen har tidligere arbejdet på et plejecenter, hvor hun dagligt havde kontakt med demensramte borgere, men hun tænkte, at det kun var gamle mennesker, der blev ramt af sygdommen.

- Vi har ikke noget dårligt liv. Vi har et anderledes liv, end hvad vi havde regnet med, men man kan godt have et godt liv med demens, fortæller Anette Andersen

Anette Andersen har ikke mulighed for at komme på aftenskole på grund af sygdommen, men på centret kan brugerne lære i deres eget tempo. Dette gælder blandt andet, når de skal lære at filte.

- Når vi spørger læreren for 17. gang om, hvad vi nu skal gøre, så svarer hun stille og roligt. Og det har utrolig meget at sige for os, at vi ikke oplever nederlag, fortæller Anette Andersen.

Kallerupvej overraskede John

John Larsen, der fik diagnosticeret alzheimers i 2012, har også selv arbejdet på et plejecenter, hvor han fik det indtryk, at demens var noget, man fik som 85-årig. Det gjorde, at han ikke så Kallerupvej som en mulighed til at starte med.

- Da jeg blev udredt på OUH, fik jeg at vide, at jeg kunne besøge Kallerupvej. Først troede jeg, at det ikke var noget for mig, men fordommene blev brudt, da jeg besøgte centret for første gang. Inden jeg gik ud ad døren igen den første dag, havde jeg allerede deltaget i min første aktivitet, fortæller han til TV 2/Fyn.

Kallerupmodellen

Centret arbejder efter den såkaldte Kallerupmodel, som har til hovedformål at give de pårørende og demensramte et frirum og lade dem sætte dagsorden i forhold til, hvilke aktiviteter og øvelser, de besøgende ønsker at være med i. Centerleder Anja Kajberg mener, at det specielle ved Kellerupvej er, at de har skabt et åbent værested for ligestillede, hvor nydiagnosticerede kan komme uden at have en aftale først.

- Man behøver ikke at vente til, at sygdommen er rigtig grel, før man gør noget og får hjælp og rådgivning, siger Anja Kajberg.

Modellen fra Kallerupvej bliver nu brugt som inspiration i udlandet i blandt andet Holland, Færøerne og Thailand.

