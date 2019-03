Indbruds-forvirring: Anholdelser af omrejsende får kurve til at knække

En række anholdelser vil få en ikke specielt charmerende statistik på Fyn til, at se pæn ud igen.

Det siger politiinspektør Johnny Schou, Fyns Politi til TV 2/Fyn på baggrund af friske tal, som viser at antallet af indbrud har været stigende.

- Vi har en kraftig mistanke til nogle af de omrejsende kriminelle grupperinger, der har også været foretaget anholdelser, og vi regner med at kurven knækker nu. Og vi er på vej tilbage mod normalbilledet, siger Johnny Schou.

Tyverier er blevet til indbrud

Fra 2017 til 2018 viser statistikken, at der med 2.784 indbrud mod 2.423 indbrud i Fyns Politikreds er sket en drastisk stigning på 14,9 procent.

Stigningen indeholder dog også en del talmagi i og med, at der nu indregnes en ny definition af indbrud i tallene.

I 2017-tallene ville en indbrudstyv der gik ind i et ulåst hus IKKE tælle med som indbrud, men som tyveri. Det samme ville gælde, hvis en tyv blev lukket ind i et privat hjem ved at udgive sig for for eksempel en hjemmehjælper.

I 2018-tallene tæller disse "tyverier" med som indbrud.

- Der er ikke noget nyt i, at vi går efter de her typer forbrydelser. Det nye er, at de tæller med i en kategori, og derfor giver de anledning til lidt forvirring i noget statistik, forklarer Johnny Schou.

Renset for "tyverierne" er antallet af indbrud fra 2017 til 2018 faktisk faldet med 409.

TV 2/Fyn bragte torsdag aften et kort indslag baseret på tal fra forsikringsselkabet Tryg. Her fortalte vi at stigningen var 14 procent, men det passer således ikke, når der tages højde for den nye definition af "tyveri".

Fyn ligger over resten af landet

Antallet af indbrud er under alle omstændigheder højere på Fyn end i resten af landet.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på en isoleret periode, som drejer sig om de sidste måneder af 2018 og de første måneder af 2019, så har vi været hårdt ramt, siger Johnny Schou, og peger samtidig på en forventning om, at tallene vil normaliseres efter, at Fyns Politi har lavet en målrettet indsats mod nævnte omrejsende kriminelle grupperinger.