Mistænkeligt dødsfald: Anholdt fremstilles i grundlovsforhør søndag eftermiddag

Opdatering kl. 14.03 Fyns Politi oplyser klokken 14.00 på deres Twitter-profil, at den 52-årige anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag klokken 15.15 i retten i Odense.

I sagen om det mistænkelige dødsfald i Nyborg, fremstilles den 52-årige anholdte mand i grundlovsforhør ved retten i Odense kl. 1515. Der er ikke planer om, at grundlovsforhøret vil blive begæret afholdt for lukkede døre #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 21, 2019

Lørdag aften anholdt Fyns Politi en 52-årig mand i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald på en 52-årig kvinde. Den 52-årige mand vil i løbet af palmesøndag formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør. Det skriver Fyns Politi på deres Twitter-profil.

Derudover oplyser Fyns Politi, at den afdøde kvinde vil blive obduceret for at finde dødsårsagen. Den endelige sigtelse bliver udarbejdet, efter at den 52-årige kvinde er blevet obduceret.

Det har ikke været muligt for politiet at afhøre den anholdte mand endnu. Hvordan det kan være, ønsker vagtchefen ved Fyns Politi ikke at oplyse.

Vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede oplyser, at politiet ikke har yderligere at tilføje, blandt andet fordi den endelige sigtelse ikke ligger fast endnu, og fordi det stadig ikke står klart, om grundlovsforhøret kommer til at være lukkede eller åbne døre.

Opfølgning Nyborg: Den afdøde kvinde obduceres til formiddag for at finde dødsårsagen. Det har endnu ikke været muligt at afhøre den anholdte mand. Der er dog så mange uklare omstændigheder, at manden formentlig vil blive fremstillet i Grundlovsforhør senere i dag. 1/2 — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 21, 2019

2/2 Såvel den omkomne kvinde som den anholdte mand er 52 år. Af hensyn til den videre efterforskning og eventuelt lukkede døre i forbindelse med retsmødet, kan vi ikke oplyse yderligere i sagens anledning #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 21, 2019

