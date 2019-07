Mistænkelig brand i Nyborg: Anholdt person er løsladt igen

Fyns Politi oplyser, at den 51-årige mand, som blev anholdt søndag klokken 16.58 i forbindelse med en mistænkelig brand i et kolonihaveområde i Nyborg, er løsladt igen. Han var sigtet for brandstiftelse.

Læs også Tre brande på fire timer i Nyborg

Manden er blevet afhørt, og mistankegrundlaget er ikke tilstrækkeligt, oplyser politiet. Dermed bliver den 51-årige mand ikke fremstillet i grundlovsforhør.

- Da der pågår en igangværende efterforskning, har Fyns Politi ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, skriver politiet på Twitter.

Tre brande på fire timer i Nyborg

Søndag eftermiddag var der endnu en mistænkelig brand i Nyborg. Det er blot den seneste i en lang række påsatte brande i Nyborg.

Klokken 15.28 modtog Fyns Politi en anmeldelse om en brand i kolonihaveforeningen Grejsdalen.

Branden sker kun to døgn efter, at der var tre brande natten til fredag i Nyborg.

De tre brande opstod inden for en diameter af 400 meter, og derfor har Fyns Politi en formodning om, at søndagens brand kan have en forbindelse dertil.

Flere brand i sommeren

Det er ikke første gang i løbet af sommeren, at der har været brande i kolonihaverne i området.

Læs også Endnu en mistænkelig brand i Nyborg: 51-årig mand anholdt i sagen

I juni var der tre brande i kolonihavehusene i Grejsdalen og Helgetoften, der ligger tæt på.

Også Nyborg Voldspil, der holder til få hundrede meter fra kolonihaverne, har haft problemer med brande det seneste stykke tid. I maj blev der sat ild til nogle papirruller, og det blev opdaget af nogle skuespillere.