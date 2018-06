To anholdt: Sad i stjålet bil ved børnepsykiatrisk afdeling

En mand og en kvinde blev natten til onsdag taget siddende i en stjålet bil ved børnepsykiatrisk afdeling i Odense.

Natten til onsdag klokken 02.07 bliver en patrulje opmærksom på, at der holder en bil parkeret ved børnepsykiatrisk afdeling i Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Steen Nyland.

Bilen i sig selv er ikke mistænksom. Men inde i bilen sidder der to personer.

- Det drejer sig om en mand og en dame, fortæller han til TV 2/Fyn.

Indbrudsgrej i bilen

Patruljen tager kontakt til de to personer for at høre, hvad deres ærinde er på parkeringspladsen ved OUH.

- Da patruljen tjekker bilen, finder man ud af, at den er brugsstjålet. Den er altså ikke deres, fortæller Steen Nyland.

Men ikke nok med det, så er der inde i bilen en masse værktøj, der tydeligvis skal eller er blevet brugt til at begå et indbrud.

- Vi har dog ikke lige kædet dem sammen med andre indbrud - endnu, konstaterer vagtchefen.

Manden er 46 år, mens kvinden er 42, og de er begge fra Odense.

Hvorfor de to lige havde valgt at parkere den stjålne bil ved børnepsykiatrisk afdeling i Odense, ved politiet ikke.

Læs også Tyve stukket af med 250 år gammel kirkebøsse