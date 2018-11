Anholdte i stjålen bil med narkotika, kniv og uden kørekort

Klokken 16.48 stopper en af politiets patruljevogne en bil på bygmestervej i Ringe. Bilen er stjålet og der sidder to personer i bilen. Især føreren af bilen kommer hjem med en hel stribe af sigtelser.

Begge personer bliver sigtet for at have stjålet bilen, men føreren får hele fem sigtelser med sig hjem.

Føreren er nemlig påvirket af narkotika, og bliver sigtet for at køre i narkotikapåvirket tilstand. Da Fyns Politi undersøger bilen, finder de også narkotika i bilen og en kniv. Og for lige at få hele pladen fuld, har føreren af bilen også kørt uden kørekort.

- Så det er en ordentlig stribe af sigtelser, han får med sig, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Føreren af bilen er en 31-årig mand fra Fredericia og medpassageren er en 35-årig mand fra Odense.