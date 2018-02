Anja mistede Thomas i ulykke: - Vi skulle giftes til april

Anja Andersen mistede fredag morgen sin kæreste, der omkom i en soloulykke, da han saltede landevejen mellem Tommerup og Verninge.

De mødte hinanden for fem år siden. Og havde været kærester de seneste tre år. Anja Andersen var ikke i tvivl om, at det med Thomas Bennetzen var det helt rigtige. Derfor var parret også i gang med planlægningen af deres bryllup.

- Vi stod jo og skulle giftes her til april, siger Anja Andersen til TV 2/Fyn.

Men Anja Andersen fik ved syvtiden fredag morgen beskeden om, at hendes kæreste havde mistet livet i en soloulykke, mens han var på arbejde. Han skred ud med sin lastbil, da han tidligt fredag morgen saltede landevejen mellem Tommerup og Verninge.

Parret boede sammen med Anja Andersens trillinger på seks år i det hus i Brobyværk, som Thomas Bennetzen havde købt for knap to år siden. Planerne var at gøre huset i stand, så der var plads til dem og drengene.

- Og hvis der kom én til, så kom der én til, fortæller Anja Andersen.

En omsorgsfuld og hjælpsom klippe

Anja Andersen husker Thomas Bennetzen som en kærlig og omsorgsfuld person. Han satte sig altid til side for andre.

- Han ville altid det bedste for andre. Han sagde aldrig nej, når folk spurgte ham om hjælp. Om så det handlede om at hjælpe med en lastbil eller at flytte en container. Han var sgu min klippe, fortæller Anja Andersen.

Hun fortæller, hvordan Thomas Bennetzen især altid ville hendes drenge det bedste. Og den dag den ene af hendes sønner spurgte, om han måtte kalde Thomas Bennetzen for bonusfar, var hun sikker på, at det var det rigtige.

- Der faldt stenen sgu fra hjertet, siger Anja Andersen.

Passioneret lastbilnørd

Thomas Bennetzen levede og åndede for lastbiler. Og både når det kom til lastbiler og livet, var hans tilgang legesyg. Lastbilen var døbt Pumba, og han kørte altid rundt med sin Pumbabamse.

- Han var et stort barn på rigtig mange områder. Han var altid den, der kunne få vendt tingene til noget positivt, fortæller Anja Andersen.

Anja Andersen så Thomas Bennetzen for sidste gang natten til fredag, inden han tog på arbejde.

- Det var desværre den vej, at det skulle gå. Jeg ærgrer mig helt vildt over, at han skulle køre der. Det er bare pisseuheldigt, slutter Anja Andersen.

Bisættelsen finder sted i Sønderby Kirke ved Ebberup, hvor Thomas Bennetzen er døbt og konfirmeret. Det er endnu ikke fastsat, hvornår bisættelsen finder sted.