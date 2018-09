Anja skulle aflevere plejeseng: Sådan var det gået i Aarhus

Aarhus Kommune stiller plejesenge til rådighed i de tilfælde, hvor pårørende passer en borger.

I Aarhus er det ikke utænkeligt, at borgere får stillet en plejeseng til rådighed, selvom borgeren ikke modtager kommunalpleje. Det bekræfter rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF).

- Som pårørende har du forskellige muligheder for at blive midlertidig ansat af kommunen i den periode, hvor du passer din nærtstående. I de tilfælde tilbyder vi selvfølgelig de samme hjælpemidler, som vi gør til det øvrige personale, oplyser Jette Skive i en mail til TV 2/Fyn.

TV 2/Fyn fortalt onsdag om førtidspensionisten Anja Sørensen, der ikke kunne få lov til at beholde sin plejeseng, fordi familien varetog hendes pleje. Odense Kommune oplyste, at en plejeseng er til for medarbejdernes skyld.

I Aarhus tilbyder man en plejeseng, hvis de pårørende hjælper til med plejen af den syge borger.

- Pårørende har også behov for et godt arbejdsmiljø, lyder det fra Jette Skive, der ikke ønsker at kommentere på sagen om Anja Sørensen og hendes seng.

Tilbud om pleje af pårørende

Ifølge Anja Sørensen har hun også fået tilsagn om, at hendes døtre kan blive ansat som plejere igennem Odense Kommune. Om det vil give hende mulighed for at beholde plejesengen er uvist.

Anja Sørensen ønsker dog ikke, at hendes døtre skal ansættes af kommunen som plejere.

- Jeg har indtil videre sparret kommunen for en del penge, fortæller den sygdomsramte førtidspensionist.

Torsdag kunne Odense Kommune oplyse, at Anja Sørensen alligevel får lov til at beholde sin plejeseng. Samtidigt oplyser kommunen, at man ikke har været gode nok til at oplyse førtidspensionisten om plejesengen.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen ved Odense Kommune, Søren Windell (C).