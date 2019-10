Fjernvarmesalg er ikke ny idé: Anker Boye foreslog salg for otte år siden

Venstre i Odense bragte onsdag et salg af Fjernvarme Fyn på bane i budgetforhandlingerne, men det er ikke første gang, at den slags tanker har været luftet i byrådssalen.

I april 2011 foreslog daværende borgmester i Odense Kommune, Anker Boye (S), også at man skulle sælge virksomheden. Dengang skulle man dog spejde langt efter opbakning til idéen.

- Der har vi meldt klart ud, at vi er ikke til sinds at sende en ekstraregning ud til de mange forbrugere i Odense Kommune, sagde den daværende by- og kulturrådmand Jan Boye (K) dengang.

Læs også Venstre i Odense: Sælg Fjernvarme Fyn til forbrugerne

Også Venstres nuværende folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt, der dengang sad i byrådet i Odense, var stærkt uenig.

- Jeg må sige, jeg er meget, meget chokeret, lød det dengang til TV 2/Fyn.

Ikke frit salg denne gang

Der er dog en central forskel mellem Anker Boyes forslag fra 2011 og Venstres forslag ved de igangværende forhandlinger. Venstre har understreget, at hvis Fjernvarme Fyn skal sælges, skal det ske til Energi Fyn, som er ejet af 205.000 fynske andelshavere.

I 2011 var der tale om et frit salg, hvor man ville gå efter højest mulige pris. Det gjorde, at der opstod en frygt for, at Fjernvarme Fyn kunne havne i hænderne på for eksempel en kapitalfond.

Argumentet fra Anker Boye var, at man ved et salg kunne få frigjort den værdi, kommunen har i selskabet og investere de penge i byens vækst og udvikling.

Førte til krisemøde

Den melding mødte dog modstand fra både bagland, enkelte partifæller, bekymrede fjernvarmeforbrugere og ikke mindst de borgerlige partier.

- Vi synes, det er en rigtig, rigtig dårlig måde at finansiere de kommunale udgifter og anlægsudgifter i Odense Kommune på. Vi synes, det ville være langt mere reelt at finde de penge - hvis det er nødvendigt - af andre kanaler end at gå hen og pålægge fjernvarmeforbrugerne en så høj varmepris.

Læs også Professor: Et salg af Fjernvarme Fyn vil give højere varmepriser til odenseanerne

En uge efter Anker Boye havde stillet forslaget, blev der i Socialdemokratiet i Odense indkaldt til krisemøde. Den 5. maj 2011 trak den tidligere borgmester så salgsplanerne tilbage.

- Det var en fejl, og det var min fejl, at jeg satte sagen på. Og den uro og bekymring det har skabt, synes jeg ikke, borgerne har fortjent, sagde Anker Boye dengang til TV 2/Fyn.