Tidligere borgmester: Lindø er oplagt til produktion af grønt flybrændstof

Ifølge forskere fra Syddansk Universitet er Fyn ét af tre potentielle steder til at huse en produktion af grønt og bæredygtigt flybrændstof i fremtiden.

Det er sød musik i ørerne på Odenses tidligere borgmester Anker Boye, der er formand for Fjernvarme Fyn - og han har allerede en konkret grund i tankerne, hvor et kommende anlæg kan placeres.

Det siger han til TV 2/Fyn.

- Vi (Odense Havn, red.) købte Lindø, efter Mærsk lukkede ned derude. Der vil være en oplagt mulighed for at bygge et produktionsanlæg derude. Jeg har talt med min direktør, Carsten Aa, om han kunne se en mulighed i det, og det kunne han bestemt, siger Anker Boye med henvisning til Carsten Aa, der er direktør i Lindø Port of Odense.

En oplagt placering

Det er i en rapport, som blev offentliggjort tirsdag, at forskerne nævner Fjernvarme Fyns anlæg i det nordlige Odense som en af tre placeringsmuligheder til et potentielt produktionsanlæg.

Som formand for Fjernvarme Fyn er Anker Boye ikke overraskende enig i, at Fyn er et oplagt bud på en placering til sådan et anlæg.

- Det er det, for vi har Nature Energy som den ene part. Vi har forskning på SDU, vi har Fynsværket, og så har jeg en oplagt placering til sådan et produktionsanlæg. Vi har købt Lindø af Mærsk, da de lukkede værftet. Et kæmpestort industriområde, hvor sådan en produktion kan foregå, og så kan vi sætte stikket ind i Fjernvarme Fyn, hvor de kan bruge overskudsvarmen. Så vi har hele setuppet i det fynske land, siger Anker Boye.

Åben invitation til ministeren

Fjernvarme Fyn er netop nu ved at udfase brugen af kul frem mod 2025, hvor Fynsværket skal være helt kulfri. Derfor vil det være oplagt at bruge overskudsvarmen fra et eventuelt kommende anlæg til produktion af flybrændstof på Fynsværket, så overskudsvarmen kan komme fynboerne til gavn, mener Anker Boye.

I rapporten bliver Hvidovre og Benzinøen i København også nævnt som placeringsmuligheder. I sidste ende er det en politisk beslutning, hvor et anlæg skal placeres, men Anker Boye er klar til at kæmpe for, at valget falder på Fyn.

- Jeg vil anbefale vores minister på området, som jo koordinerer hele den grønne energipolitik i Danmark, at tage handsken op og komme over til os på Fyn. Vi kunne hjælpe hinanden med at få sat stikket i og dermed skabe et nyt eventyr for Danmark, siger Anker Boye.