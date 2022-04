Ankestyrelsen afviser klage: - Der er ikke nogen retssikkerhed for forældre og børn

- Vi er fremkommet med en lang række dokumenter, som modbeviser alt det, som Langeland Kommune har lagt på sagen. Men selvom hun har modbevist det, så må vi jo konstatere nu, at det fortsat ikke er nok til at løfte bevisbyrden.

Har ikke vurderet sagen objektivt

Selvom børnesager generelt ofte baseres på skøn, så mener Jeanette Gjørret, at der er nogle het klare objektive forhold, som Ankestyrelsen ikke har forholdt sig til.

En ting er vel, at I føler, at I har bevist Sandie Hansen uskyld, men kan man ikke regne med, at Ankestyrelsen har vurderet for og imod, og dermed fundet beviserne mod Sandie Hansen for stærkere end beviserne for Sandie Hansen?

- Nej, for man kan jo se i afgørelsen, at de lægger vægt på forvaltningens oplysninger. Selvom jeg er partsrepræsentant, så er det her jo objektivt. Det er dokumenter fra læger, det er dokumenter fra tidligere bopælskommuner og den slags, vi har været ude at indhente.

- Man lægger blandt andet til grund, at hun er psykisk ustabil, selvom vi har dokumenter fra en læge, der beviser det modsatte, siger Jeanette Gjørret.

Jeanette Gjørret understreger desuden, at hun mener, at det er et generelt problem i Ankestyrelsen, hvor forældre og børns retssikkerhed bliver kompromitteret.

- Som det er lige nu, så er der ikke noget retssikkerhed for forældre og børn.