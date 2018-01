Anklage om fusk med kørepenge: B1909-formand risikerer at blive meldt til politiet

Fodboldklubben B1909 er ude i voldsomt stormvejr, efter at både en tidligere spiller og en tidligere leder i klubben beskylder bestyrelsen for skattefusk

I lørdags kunne TV 2/Fyn fortælle, at den tidligere B1909-spiller Ahmad Abdoh og det tidligere bestyrelsesmedlem og træner i klubben, Torben Bo Harder, begge beskylder fodboldklubben B1909 for at snyde med kørselspenge.

TV 2/Fyn har derudover talt med flere medlemmer fra klubben, som bekræfter, at aflønningen foregik med fiktive kørselsafregninger. De har dog ikke ønsket at stå frem med navn.

Jeg vil gerne have, at trådene bliver redt ud over for Skat og over for mig Torben Bo Harder

Torben Bo Harder har overvejet at melde sagen til politiet, hvis klubben ikke reagerer og får sagen forklaret for offentligheden og får den ud af verden.

På tirsdag har han tænkt sig at gøre ordene til alvor.

- Jeg har opfordret til, at der kunne komme en berigtigelse på deres hjemmeside, så man der, om ikke andet, forklarer sagens rette sammenhæng. Det har jeg ikke nogen forhåbning om, at der gør. Men i hvert fald vil jeg gerne have, at trådene bliver redt ud over for Skat og over for mig, siger Torben Bo Harder.

Begravelse udskyder frist for forklaring

Egentlig havde Torben Bo Harder planlagt, at han torsdag ville melde Jan Bramsen, der er bestyrelsesformand i B1909, til politiet - medmindre han forinden havde fået en redegørelse for anklagerne om skattefusk i klubben.

Men på grund af torsdagens begravelse af Olav Rabølle Nielsen, der gennem mange år var tæt knyttet til B1909, har Torben Bo Harder valgt at udskyde en eventuel politianmeldelse.

- Jeg synes, at alle med tilknytning til B1909 skal have lov til at sørge over Olavs alt for tidlige bortgang. Derfor så har jeg besluttet at holde en form for våbenhvile, og derfor er den nye frist for B1909's redegørelse for tingene her på tirsdag klokken 12.00. Der skal de have klaret de her ting, siger Torben Bo Harder.

Fik udfyldte køresedler i postkassen

Torben Bo Harder, der er tidligere træner og bestyrelsesmedlem i klubben, er af Skat blevet bedt om at redegøre for 35.015 kroner, som han skulle have modtaget fra B1909 som skattefri godtgørelse i skatteåret 2015. Skat manglede dokumentation for beløbet.

Men han afviser at have modtaget de godt 35.000 kroner i kørselsgodtgørelse - der altså er penge, som han ifølge Skat mangler at svare skat af.

En af køresedlerne, der blev afleveret i Torben Bo Harders postkasse.

Juledag fik Torben Bo Harder udfyldte køresedler leveret i sin postkasse, sedler som han skulle underskrive inden jul.

Papirerne, som Torben Bo Harder på sin Facebookside kalder for 'latterlige' og 'løgnagtig dokumentfalsk', viser, at han angiveligt skulle have været på en lang række "inspirationsture" i Danmark og udlandet - i egen bil. Og derfor havde fået skattefri kørselsgodtgørelse.

Det afviser Torben Bo Harder dog er sket, og derfor forlanger han nu en redegørelse fra klubben.

- Jeg har her til formiddag (onsdag, red.) meddelt Jan Bramsen i en sms, at jeg erfarer, at de skal have et ordinært bestyrelsesmøde i aften. Og jeg vil stadigvæk gerne være fair over for B1909 i sagen, og derfor lader jeg dem afholde deres bestyrelsesmøde, hvor jeg da stærkt går ud fra, at de søger at finde en løsning på tingene her, siger Torben Bo Harder.

