Anklager: Kæmpebøder og fængselsstraf i konkurrencesag

Anklager Robert Hansen fra SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, forlanger bøder på henholdsvis 9 og 10 millioner kroner i sagen mod Skjøde Knudsen fra Odense og Jorton fra Århus.

Det sagde han i sin procedure her til formiddag.

Han mener samtidig, at to af de hovedtiltalte i de to firmaer skal i fængsel i mindst 8 og 9 måneder.

Den sidste tiltalte skal alene betale en mindre bøde.

I sin procedure, der er i gang nu, lægger Bagmandspolitiet vægt på, hvor afgørende en fri konkurrence er for, at vores samfund fungerer hensigtsmæssigt.

Retten ef proppet med advokater, da både de tre tiltalte og de to firmaer har selvstændige advokater.

