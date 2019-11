Anklager kalder episode i ishockeykamp et overfald

I en sag om vold i en ishockeykamp kræver anklageren fredag i Retten i Hjørring en dom på fængsel i 30 til 40 dage.

Senioranklager Torben Kauffmann Sørensen mener, at Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks klart har overtrådt grænserne.

Læs også Ishockeyspiller fortæller retten om høj puls i voldssag

- Det er et decideret overfald, som sker efter at en person er smidt ned på isen og derefter får hamret en knytnæve i hovedet, siger han til domsmandsretten.

Offeret var Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense Bulldogs. Han døjer fortsat med følgerne af den hjernerystelse, han pådrog sig.

I forvejen er Kristian Jensen allerede blevet straffet efter sportens egne regler. Han fik karantæne frem til 1. december, svarende til 17 kampe.

- Ikke behov for at indblande retsvæsnet

General manager i Danmarks Ishockey Union Kim Pedersen har fortalt retten, at han i sine 18 år i unionen ikke tidligere har hørt om en lignende hård disciplinær straf.

Han har også sagt, at unionen ikke så noget behov for at blande politi og retsvæsen ind i episoden.

Senioranklageren siger, at der sker ting og sager i sportens verden, som ikke tillades på gågader eller andre steder ude i samfundet.

Læs også Retssag begynder fredag: Odense-spiller gør fremskridt efter ishockeyoverfald

- Men hvis der sker en voldsudøvelse, der ikke har en rimelig forbindelse med selve spillet, er vi ude over grænsen.

- Hvis dette er en del af ishockey, tror jeg, at mange mødre vil holde deres drenge tilbage fra sporten, hvis det er sådan, at de risikerer at blive væltet om og få kraftige knytnæveslag i hovedet, siger Torben Kauffmann Sørensen.