Anklager om dødsulykke på Storebælt: Mindst fire års fængsel til lastbilschauffør

Lastbilschaufføren, der tabte et stort læs minkfedt på Storebæltsbroen i november 2018, skal miste kørekortet i halvandet år og i fængsel i 4 til 4,5 år.

Det slog anklager Pernille Moesborg fast, da der mandag formiddag i retten i Svendborg var procedure i sagen, hvor en halvanden år gammel pige blev dræbt og hendes far brækkede ryggen.

Fængselsstraffen indeholder en reststraf omregnet til et år fra en tidligere dom.

Dertil kommer erstatninger i sagen.

Pernille Moesborg mener, at chaufføren vidste eller burde have tjekket, at han tabte store mængder minkfedt, da han bremsede op i forbindelse med en påkørsel af en forankørende personbil med trailer.

Chaufføren stod ud af lastbilen for at tjekke, hvad der var sket, og her burde han have opdaget, at bilerne på broen skøjtede rundt i minkfedtet, mener anklageren.

Hun kaldte uheldet på Storebælt, hvor fire biler var impliceret, for tragisk for alle og en sag kun med tabere.

Pernille Moesborg mener, at det er skærpende omstændighed, at chaufføren ikke reagerede, og at han burde have sikret, at minkfedtet ikke kunne skvulpe over ved en hård opbremsning.

Bilisten, der efterfølgende ramte bilen med far og datter, kørte væsentligt hurtigere end de øvrige bilister, sagde anklageren med henvisning til bl.a. en video, der er blevet afspillet i retten.

Bilisten burde have vist større agtpågivenhed, bemærket, at bilerne foran ham havde tændt katastrofeblink og tilpasset farten, sagde Pernille Moesborg.

Hun forlangte bilisten idømt 30 dages fængsel, en bøde på 2500 kroner og betinget frakendelse af kørekortet.

Skal ikke straffes

Lastbilschaufførens forsvarer Betina Hald Engmark mener slet ikke, at hendes klient skal have nogen straf.

Han havde ikke til hensigt at skade nogen, og desuden er det ikke bevist, at han stak af fra en vejbane fyldt med minkfedt, mener forsvareren.

- Han stoppede netop op i nødsporet og steg ud af lastbilen for, at se, om der var sket noget ved påkørslen af den forankørende bil. Men han havde ikke mulighed for at se tilbage til det sted, hvor minkfedtet uden hans vidende var faldet af. For det første stod han mellem lastbilen og personbilen og talte med personbilsføreren. For det andet var det helt mørkt, sagde Betina Hald Engmark.

Henrik Garlik, forsvarer for bilisten, der kørte ind i den bil, hvor faderen brækkede ryggen og den lille pige, mistede livet, mener som udgangspunkt heller ikke, at hans klient skal straffes.

Ifølge Henrik Garlik er det påvist, at hans klient maksimalt kørte 88 kilometer i timen, selv om han måtte køre 110 på vestbroen. Påkørslen skete ved cirka 75 kilometer i timen.

- Han tog også farten af bilen, og man kan ikke bebrejde ham, at han ikke når at bremse længere ned, da han kører ind i minkfedtet, sagde Henrik Garlik i sin procedure.

Domsmandsretten i Svendborg afsiger dom klokken 15 i dag.

