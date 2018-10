Anklager vil tjekke fynske politifolks ulovlige kig i rapporter

Den løbende kontrol af politiet har fået et nyt emne. Statsadvokaten i Viborg vil forsøge at finde ud af, om politifolk har forberedt sig på en ulovlig måde, inden de har afgivet forklaring i retten som vidner.

Årsagen er forløbet i en straffesag i Retten i Svendborg. Her kom det sidste måned frem, at i hvert fald én politiassistent havde læst en rapport med sin egen oprindelige forklaring til politiet, inden han skulle optræde som vidne.

Det er forbudt. Ingen vidner må forberede sig ved at gennemlæse politiets rapporter om, hvad de har sagt under en afhøring. Heller ikke politifolk, fremgår det af en instruks fra Rigsadvokaten.

Muligvis havde også to andre politiassistenter i Svendborg handlet i strid med reglen. Og det fik konsekvenser. Retten opgav at tage stilling til to specifikke anklagepunkter, som de tre politifolk havde vidnet om. Denne del af sagen blev udskilt.

Affæren forsøger Statsadvokaten i Viborg nu at følge op på, oplyser vicestatsadvokat Thomas Klyver.

Fyns Politi: Enestående episode

Advokaten mener, at Fyns Politi af egen drift burde undersøge, om borgere tidligere er blevet dømt på udsagn fra politividner, der har overtrådt instruksen.

Dette er der dog ikke planer om. I Fyns Politi understreger politidirektør Arne Gram, at man straks indskærpede reglerne for samtlige medarbejdere og samtidig orienterede Statsadvokaten i Viborg. Politidirektøren siger, at han ikke har hørt om lignende tilfælde.

- Jeg tror, det er en forholdsvis enestående situation, siger Arne Gram.

Alligevel har Statsadvokaten reageret.

- Vi har valgt at orientere de øvrige politikredse om problemstillingen og har henledt opmærksomheden på de retningslinjer, der gælder, siger Thomas Klyver.

- Vi er her i efteråret i gang med tilsynsbesøg i politikredsene, og her vil vi også tage det op og samtidig forsøge at vurdere, hvor stort problemet er.

- Vi kan ikke afvise, at der har været lignende situationer i andre sager. Når vi har et samlet overblik efter tilsynsbesøgene, vil vi tage stilling til, om der er anledning til at gøre mere, end vi har gjort, siger vicestatsadvokat Thomas Klyver.

Problemet i Svendborg blev ikke opdaget af Fyns Politi selv. Det var en forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, der med sine spørgsmål afslørede bruddet på instruksen og derefter fik retten til at reagere.

- Forløbet undrer mig meget. Dels at politifolk åbenbart ikke kender reglerne. Og dels at den mødende anklager ikke greb ind, har Ulrik Sjølin sagt.

Det bygger han blandt andet på, at der ikke er kommet henvendelser fra for eksempel advokater. Han siger, at han nu afventer statsadvokatens melding efter tilsynet med politikredsene.