Anmeldelse om brand i båd: Orange dragter snød anmelderen

Tidligt mandag morgen rykkede politiet ud med både hurtiggående både og helikoptere, da man modtog en anmeldelse om brand i en båd ud for Ebberup. Anmelderen havde forvekslet orange dragter med ild.

Hurtiggående både på vandet og en roterende helikopter på den lyse morgenhimmel.

Politiet tog ingen chancer, da en anmelder klokken 06.17 mandag morgen ringede om brand i en mindre båd ud for Ebberup i Assens Kommune.

- Vi sender alt muligt derned. Hurtiggående både og en helikopter, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Ude på vandet får politiet kontakt til to mænd i den formodede brændende båd. I orange dragter er de ved at røgte garn, og politiet kan konstatere, at der ikke er ild i båden.

- Deres orange dragter og garnet har fået forbipasserende på land til at tro, at der var ild i båden. Det var stor ståhej for ingenting. Det er positivt nok, at der ikke var brand, lyder det fra vagtchefen.

