Anmelderrost thriller filmatiseres på Fyn

Onsdag kunne Zentropa og Adomeit Film offentliggøre, at Ane Riels prisbelønnede danske bestseller Harpiks er ved at blive filmatiseret i og omkring Nakkebølle i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På rollelisten finder man blandt andet Peter Plaugborg, Amanda Collin, Ghita Nørby, Sofie Gråbøl og Vivelill Søgaard.

Filmholdet har i løbet af den seneste måned været i gang med optagelserne, der primært foregår i Nakkebølle, men også i Kværndrup og Nyborg.

Ifølge Louise Vesth, der er producer hos Zentropa, er det ikke tilfældigt, at optagelserne foregår på Fyn:

- Det var meget vigtigt at finde de rigtige steder i forhold til, at historien handler om en isoleret familie. Vi havde brug for et sted med masser af natur, vand, skov og veje uden alt for meget beboelse. Og det fandt vi ud af, at der var rig mulighed for på Fyn, siger Louise Vesth til TV 2/Fyn.

Harpiks er en psykologisk thriller om kærlighed, loyalitet og omsorg. Den 13-årige Liv lever en isoleret tilværelse afskærmet fra civilisationen med sin familie. De lever i ét med naturen, men under overfladen står det trygge paradis for fald.

Filmen instrueres af Daniel Borgman, som også arbejdede på Fyn med sin sidste film "At Elske Pia", der blev optaget på Langeland.

Harpiks produceres med investering fra FilmFyn og med støtte fra Det Danske Filminstitut og TV 2.