Ann giver blod: Stort forskningsprojekt om stofskifte

63-årige Ann Kopp fra Odense har for lavt stoftskifte og er en af de 260 patienter, der har meldt sig frivilligt til forskningsprojektet.

Hun har sagt ja til hver dag at spise forsøgsmedicin og til at deltage i et forløb på et år med et par besøg på OUH.

Der er mange bivirkninger ved at spise piller, så kan man forske i, om vi kan tage noget andet som patienter, så ville det være super dejligt Ann Kopp, stofskiftepatient

- Jeg stiller mig gerne til rådighed, så vi bliver klogere på, hvad man selv kan gøre via kost og så videre. Der er mange bivirkninger ved at spise piller, så kan man forske i, om vi kan tage noget andet som patienter, så ville det være super dejligt, siger hun til TV 2/Fyn.

Omkring 150.000 danskere er som hun i behandling for for lavt stofskifte og får stofskiftehormon. Men selvom de via behandling får et normalt stofskifte, så er der alligevel en hel del af dem, som af ukendte årsager ikke har det godt.

Vil forbedre livskvaliteten

Ann Kopp har været til tre samtaler på OUH og har afgivet blod- og urinprøver til brug i projektet. Forskerne vil gerne i kontakt med i alt 460 mennesker for at undersøge, om mineralet selen har en gavnlig virkning for stoftskiftepatienter.

Selen er et naturligt forekommende mineral, der også findes i fødevarer som for eksempel æg, tun på dåse eller nyrer fra and, okse eller svin.

- Jeg har hovedpine engang imellem og så er jeg bare rigtig træt. Hvis selen kan hjælpe, så klarer jeg også lidt hovedpine engang imellem. Alt hvad der kan hjælpe, det er jeg helt sikkert med på, siger hun.

Professor Steen Bonnema og et team af forskere er i fuld gang med at undersøge, om mineralet selen kan forbedre stofskiftepatienters livskvalitet og en række andre forhold ved sygdommen.

Forskerne arbejder med at inkludere patienter og har indtil videre indsamlet data fra 260 mennesker. De mangler stadig 200 forsøgspersoner for at nå målet.

- Efter forsøget kan vi sige, om selen har en effekt på stofskiftepatienter. Det kan være det ikke har, men så ved vi også det. Så kan vi komme med det budskab, så folk ikke køber selen som kosttilskud unødigt. I bedste fald så vil det kunne gøre en positiv forskel så patienter med lavt stofskifte kan få det endnu bedre ved at få selen og man kan måske ligefrem nedsætte forbruget af medicin og kan forbedre sin omsætning af medicin med selen, fortæller Steen Bonnema.

Projektsygeplejerske Vibe Vestergaard spørger blandt andet om bivirkninger og symptomer. Her er det Ann Kopp, som afslutter sin etårige forsøgsperiode. Foto: Morten Grundholm Foto: Morten Grundholm

Afgørende million

Deltagerne bliver delt op ved lodtrækning. Den ene gruppe får hver dag aktiv behandling i form af piller med selen og den anden halvdel spiser inaktive piller med kalk. Lodtrækningen foregår blindt, så hverken patient eller lægen ved, hvem der får placebo.

Projektet vandt sidste år en million kroner igennem Et Sundere Fyn, hvor fynboerne stemte om hvilket af fire forskningsprojekter der skulle have pengene. Millionen har været afgørende for, at projektet kunne gennemføres.

Pengene går til at aflønne forskningssygeplejersker og en laborant i hvad der svarer til en halv fuldstidsstilling. Forskere fra OUH og Rigshospitalet samarbejder om projektet og forventer, det vil vare op mod tre år, før der er et resultat.

- Forskningsmillionen har været en uvurderlig hjælp i forhold til at nå det, vi gerne vil. Klinisk forskning er dyrt og tager lang tid. Så uden pengene havde vi i værste fald måtte stoppe projektet før tid og det ville blive mindre, siger Steen Bonnema

Behandling med bivirkninger

Det er 16 år siden Ann Kopp fik konstateret for lavt stoftskifte, og hun har siden været i behandling med medicin. Hver dag det seneste år har den 63-årige fynbo udover sin egen medicin spist de to piller, som er forsøgsmedicinen. I dag er hun til sin afsluttende etårssamtale på OUH om forskningsprojektet.

Det kan være farligt at gå med sygdommen uden behandling. Det gælder både for højt eller for lavt stofskifte, at man kan udvikle hjerte - karsygdomme, visse former for kræft og det kan nedsætte livslængden.

- Det er en skjult sygdom med mange forskellige bivirkninger. Jeg har haft hovedpine, tab af hår på det yderste af øjenbrynene og vægtsvingninger, som jeg ikke havde kædet sammen med sygdommen. Der skal mere oplysning til om den her folkesygdom, mener hun.

Om hun har spist selen eller kalk får hun først besked om, når der er gået op mod tre år og forskerne har været data igennem foruden undersøgelserne af de sidste 200 forsøgspersoner.

- Der kan man godt blive lidt utålmodig og jeg kan kun opfordre hvis der sidder nogen med for lavt stofskifte, så tag og meld jer, så vi kan få gang i det, siger Ann Kopp.

