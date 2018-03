Anna elsker fynsk musical - tager toget over 30 gange fra København

Da Anna Christine Bauer hørte, at Fjordagerscenen skulle sætte hendes yndlingsmusical op, besluttede hun sig for at være med. Også selv om hun skulle pendle langt til sin hobby.

Til en afveksling har 22-årige Anna Christine Bauer IKKE kørt med tog, da vi møder hende i Fjordagerhallen.

- I dag har jeg overnattet ved min veninde Laura, der har givet mig husly, så jeg ikke skal hele vejen hjem hver gang.

Anna er ellers vant til at sidde i en togvogn, for på det seneste har hun rejst meget mellem København og Odense-forsatden Seden.

- Jeg tror, vi er oppe mellem 30 og 40 gange siden januar, griner hun.

Da hun hørte, at amatørteaterforeningen Fjordagerscenen skulle opføre musicalen Jekyll and Hyde, var hun ikke i tvivl om, at hun gerne ville spille med. Hun mener, at netop den musical kan noget særligt.

- Det er klart musikken. Det er noget af det, der betyder mest for mig i en forestilling. At musikken klan noget og vil noget. Når jeg lytter til musikken og hører sangene, så bliver jeg rørt. Og det er fedt.

Musicalen Jekyll and Hyde er baseret på bogen af samme navn. Den handler om videnskabsmanden Henry Jekyll, der drikker sin egen mikstur og får en anden og mere uhyggelig personlighed.

Den blev første gang opført i 1990, men den har endnu aldrig været opført på Fyn. Det gør Fjordagerscenen nu noget ved.

Det bekræfter mig i, at vi har valgt den rigtige forestilling, hvis man vil tage hele vejen fra København for at være med. Allan Glue, instruktør

Instruktør Allan Glue er glad for, at Anna Christine Bauer vil køre fra København så ofte til en temmelig krævende hobby i Odense.

- Det synes jeg er fantastisk. Det bekræfter mig i, at vi har valgt den rigtige forestilling, hvis man vil tage hele vejen fra København for at være med, siger han.

Anna gik til audition og fik rollen som Dr. Jekylls forlovede, rigmandsdatteren Emma Carew. Hun kendte dog ikke til Fjordagerscenen, før hun læste om foreningen på nettet.

Foto: Morten Albek

- De vandt Musical Awards sidste år, så jeg tænkte, at det vel ikke kunne være så slemt, griner hun.

Fra idrætshal til teater

Hvert forår har Fjordagerscenen en ambitiøs forestilling på programmet, og der er et stort arbejde forbundet med det. Rammen for forestillingen er nemlig en idrætshal, så både scene, teknik og publikumspladser skal bygges fra bunden.

Men det er ikke noget, de medvirkende tænker nærmere over.

- Jeg ser det ikke som en idrætshal. Mere som et teater, vi har fået bygget os. Her er der plads, og det er indendørs, hvilket er smart på denne årstid, siger Lasse Krintel, der også medvirker i forestillingen.

Fjordagerscenens kulisser, teknik og publikumspodier bliver bygget op fra bunden i Fjordagerhallen. Foto: Morten Albek

Instruktøren ser den store idrætshal både som en fordel og en ulempe.

- Det er noget af det, jeg er mest stolt af, at vi kan få det til at ligne et rigtigt teater. Men det gør det selvfølgelig sværere i forhold til billetsalget. Folk tror, de skal ind og se niende klasses opsætning af Jekyll and Hyde, fordi det sker i en idrætshal. Men det er det ikke. Det er ligesom at komme i teatret, siger han.

Anna Christine Bauer glæder sig til at spille forestillingen for publikum - og især for dem hun kender, der tager turen fra København.

- Min familie kommer. Og jeg har lige talt med nogen fra min egen teaterforening i København. De sender også nogle biler herover. Det er dejligt, siger hun.

Jekyll and Hyde spiller i Fjordagerhallen 30.-31. marts, 1. april og 3.-7. april.

Herunder kan du se TV 2/Fyns indslag fra prøverne.