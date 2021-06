Han indvilliger i at tale med Annesofie Melgaard.

- Jeg er en almindelig forretningsdrivende, som har tre ansatte hos mig, som jeg også har et ansvar for. Det er ikke bare piv-piv for mig, fortæller hun.



Nej tak

I den anden ende af telefonen fastholder manden, at han mener, Annesofie Melgaard piver. Men samtalen med restauratøren har dog alligevel ændret noget.

- Det kan godt være, det får mig til at overveje at uddybe min holdning i stedet for bare at fyre nogle one-liners af, siger han.