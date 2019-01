Anonyme nyredonorer går ikke længere forgæves

Danske Regioner åbner en vurderingsenhed for anonym nyredonation. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det har indtil nu været svært for personer, der ønsker at donere deres nyre anonymt, at gøre alvor af deres ønske. For ofte er de potentielle donorer gået forgæves på hospitalet, hvis ikke de har været i familie eller venner med modtageren.

Men med åbningen af et nyt center, der er placeret i Odense, skal det blive nemmere for personer at donere organer til personer, som de ikke kender.

Og det kan redde menneskeliv blandt de omkring 400 syge patienter, der hvert år venter på en nyre, vurderer Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Ifølge formanden er der for mange mennesker med nyresygdomme, der i dag må vente længe på at få en ny nyre, fordi der er for få organdonorer. Det kan i sidste ende koste liv.

- Derfor er jeg også stolt af, at vi med vores nye vurderingsenhed allerede nu står klar til at modtage anonyme donorer.

- Det betyder, at der snart vil være endnu flere patienter på ventelisterne, som får en rask nyre, siger Karin Friis Bach.

Den nye enhed åbner, efter at et enigt Folketing med en aftale i 2017 gjorde anonym nyredonation mulig.

Og det glæder Nyreforeningen, at det endelig kan lade sig gøre.

Ifølge foreningen kommer den nye vurderingsenhed til at betyde, at der er nyrepatienter, der vil få en forbedret livskvalitet.

- Og så er det også godt, at folk, der har et godt hjerte og gerne vil donere en nyre, også kan få lov til det, siger Jan Rishave, landsformand i Nyreforeningen.

Foreningen forventer dog ikke, at der sker mirakler natten over.

- Det går langsomt, før det her kommer op at stå, tror jeg.

- Men jeg vil da være lykkelig, hvis der det første år er seks, der kan blive transplanteret med en nyre fra en anonym donor, siger Jan Rishave.