Efter togulykken på Storebæltsbroen: Ansat sigtet for at skjule beviser

En tidligere tillidsmand hos firmaet DB Cargo er blevet sigtet for at forsøge at skjule beviser af Fyns Politi. Det skriver Berlingske.

Et passagertog blev 2. januar ramt af en lastbiltrailer, der stod på et modkørende godstog på Storebæltsbroen i en ulykke, der kostede otte mennesker livet.

Havarikommissionen har siden offentliggjort en rapport, hvori det fremgår, at låsemekanismen, der skulle holde lastbiltraileren fast på godstoget ikke virkede tilstrækkeligt.

Manden var tillidsmand for DB Cargos ansatte i terminal Høje Taastrup, men blev ifølge Berlingske suspenderet og afskediget tidligere på året.

Overstregede navn

Han skulle ifølge Berlingske have overstreget navnet på en kollega på en såkaldt vognliste, hvorpå det fremgår, hvem der har stået for at kontrollere togene.

- Jeg kan bekræfte, at den pågældende er sigtet efter den sjældent anvendte paragraf 125 i straffeloven, der handler om bevisforvanskning, siger Torben Koch, der er advokat for den nu sigtede mand, til Berlingske.

I straffelovens paragraf 125 hedder det, at den der, "tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for en offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor" kan straffes med bøde eller fængsel op til to år.