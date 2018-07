Ansat ved Nyborg Statsfængsel: Lille procentdel står bag balladen

Ifølge Knud Theil Nielsen, der arbejder på Nyborg Statsfængsel, er det kun en lille procentdel, der står bag problemerne på fængslet. En procentdel der består af bandemedlemmer.

- Det drejer sig om de indsatte, vi kalder banderelaterede. Det er primært dem, der skaber problemerne.

Sådan lyder det fra tidligere byrådsmedlem Knud Theil Nielsen, der er fængselsoverlærer og tillidsrepræsentant for de civilansatte på Nyborg Statsfængsel efter de seneste dages fokus på forholdene i Nyborg Statsfængsel.

I onsdags blev en fængselsbetjent overfaldet af et indsat bandemedlem. Ifølge Fængselsforbundet var der tale om et umotiveret overfald, der foregik i fængslets gårdtursareal, hvor den mandlige betjent blev slået med knytnæve i ansigtet og sparket flere gange.

Lille gruppe bruger magt

Knud Theil Nielsen har undervist de indsatte i dansk, samfundsfag og regning i de sidste 40 år. Som lærer har han ikke selv meget at gøre med de indsatte, han fortæller, er roden til problemerne.

- Det er indskrænket til at være nogen ganske små grupperinger, som bruger deres magt. Dels i forhold til øvrige indsatte, og desværre også i forhold til personalet. Det er jo ikke sjovt for personalet at gå på arbejde vel vidende, at man næsten risikerer at få et eller andet i hovedet eller blive overfaldet, siger han.

Da en fængselsbetjent blev overfaldet i onsdags, kunne TV 2/Fyn samtidig fortælle om en rapport fra Arbejdstilsynet, der tegner et kritisk billede af miljøet i Nyborg Statsfængsel. En rapport TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Raporten beskriver, at de ansatte i Nyborg Fængsel ofte oplever vold mellem de indsatte, at svage indsatte betaler beskyttelsespenge, der er eksempler på våbenproduktion i cellerne, og i nogle tilfælde indblandes de indsattes familier i konflikterne med afpresning.

Samtidig beskrives det i raporten, at de ansatte ikke føler, at de kan beskytte de svage indsatte mod andre indatte.

Hårdere straf

Efter overfaldet i Nyborg Statsfængsel har blandt andre Fængselsforbundet og Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, foreslået højere straf.

Men da det ifølge Knud Theil Nielsen er en lille del af de kriminelle i fængslet, frygter han, at strengere straffe kommer til at gå ud over de andre indsatte.

- Hovedparten af de indsatte har en fornuftig omgangstone med personalet, og det vil være kedeligt, hvis de skal rodes ind i det her, siger han.

Men kan du ikke forstå, at nogen er desperate og kalder på handling?

- Jo bestemt, hvis man synes, at det skal koste noget mere at overfalde en medarbejder, så fair nok, man skal bare ikke sælge den som løsning på problemet. Man skal sætte sig ned og prøve at reflektere over det her og prøve at tage det i opløbet. Man skal have fat i disse unge mennesker, inden de for alvor kommer ind i banderne.

- Hvis man laver nogle stramninger, som kommer til at omfatte noget generelt, så kan jeg frygte, at den fornuftige dialog, der er i mange henseender, stille og roligt kan flyde ud, siger han.