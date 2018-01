Ansatte i Miljøstyrelsen vil ikke forholde sig til flytning

Der er stadig ingen reaktioner fra de ansatte i Miljøstyrelsen på regeringens plan om at flytte styrelsen fra København til Odense.

Dagen efter dagen, hvor regeringen meldte dens planer om flytning af statslige arbejdspladser ud, er der fortsat ingen i Miljøstyrelsen der vil forholde sig til, at deres arbejdsplads skifter landsdel og flytter fra København til Odense.

Hverken ansatte eller tillidsrepræsentanter, som TV 2/Fyn har været i kontakt med i styrelsen, vil sige noget eller forholde sig til den drastiske ændring i deres hverdag.

Hele onsdagen havde TV 2/Fyn en reporter ved Miljøstyrelsens hovedkvarter i Haraldsgade på Østerbro i København for at få reaktioner, men ingen ønskede at svare på spørgsmål.

Den eneste reaktion som TV 2/Fyns reporter fik, var, efter statsministerens pressemøde om flytningen af statsarbejdspladser var slut. Her åbnede en medarbejder i Miljøstyrelsen et vindue og råbte "lort" ud over Haraldsgade.

Vi har fået den vel nok hidtil største opgave i regeringens udflytningsprogram, som fra i dag vil have ledelsens første prioritet. Lars Hindkjær, direktør, Miljøstyrelsen

Udflytning har førsteprioritet

I dag har der været interne møder blandt medarbejderne i Miljøstyrelsen og heller ikke direktionen i Miljøstyrelsen har ønsket at stille op til interview.

I en kort skriftlig meddelelse til TV 2/Fyn oplyser Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær, at: "Vi har fået den vel nok hidtil største opgave i regeringens udflytningsprogram, som fra i dag vil have ledelsens første prioritet. Direktionen vil i den kommende tid sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne koncentrere kræfterne om at finde de bedst mulige løsninger både for opgaverne, for medarbejderne og for den ny styrelse og arbejdsplads i Odense".

Adresse kommer om få uger

Miljøstyrelsen har 440 ansatte, og det forventes, at flytningen af styrelsen kommer til at ske i løbet af første halvår af 2019.

Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), fortæller til TV 2/Fyn, at der inden for få uger vil blive sat adresse på, hvor i Odense Miljøstyrelsen skal ligge.

Miljøstyrelsens decentrale enheder:

Enhed Adresse MST Nordjylland Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst MST Sydjylland Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram MST Sjælland Ostrupgård Gillelejevej 2B, 3230 Græsted MST Storstrøm Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. MST Laboratoriet Unsbjergvej 2A, 5220 Odense SØ MST Grundvand Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst MST Østjylland Vasevej 7, 8920 Randers NV MST Fyn Sollerupvej 24 Sollerup, 5600 Faaborg MST Virksomheder Slagelse Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse MST Virksomheder Aarhus Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg MST Midtjylland Lollandsvej 4G, 7400 Herning Personaleadministrationen Storegade 2, 6440 Augustenborg

