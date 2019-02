Topkarakter! Ansatte og mystiske "Lars" anbefaler fynsk bankportal

Den fynske erhvervsmand og konservative byrådspolitiker Tommy Hummelmose driver sammen med Torben Kopp Kristensen et væld af hjemmesider igennem deres fælles virksomhed Intelligent Banker med kontor i Odense.

Siderne har ifølge de to partnere til formål at give forbrugere overblik over lånemuligheder og forskellige finansielle tjenester.

Læs også Forbrugerrådet: Fynsk firma formidler kviklån via ”manipulerende” portaler

Intelligent Banker er gentagende gange blevet hædret og belønnet for sin tårnhøje vækst. Senest i foråret 2018 modtog Tommy Hummelmose og Torben Kopp Kristensen en Gazellepris fra Dagbladet Børsen samt en vækstpris fra Væksthus Syddanmark.

Men den fynske virksomhed giver også plads til tvivlsomme anbefalinger af deres produkter over for personer, der søger efter lånemuligheder.

Lars kan både lide kviklån og e-cigaretter

Intelligent Banker driver blandt andre portalen Capacredit. Her finder man følgende udtalelse fra en person, der bærer navnet Lars Christoffersen.

Læs også Sebastian tog forbrugslån: I dag skylder han 350.000 kroner

- Capacredit gør det nemt at finde lån til folk på min alder, skriver han.

"Lars Christoffersen" optræder også under navnet Oliver K. Rasmussen på hjemmesiden Ovale, hvor han roser e-cigaretter.

På Capacredit optræder manden "Lars Christoffersen. Han findes også på andre hjemmesider under andre navne. Foto: Shutterstock / Michael Jay samt Screendump fra Capacredit og screendump fra Ovale

Lars Christoffersen er kendt som "European Caucasian" på fototjenesten Shutterstock. Han er altså et eksempel på en hvid, europæisk mand.

På Shutterstock kan personer og virksomheder købe billeder til brug på blandt andet hjemmesider. Billedet af "Lars Christoffersen" eller "Oliver K. Rasmussen" er taget af den tyske fotograf Michael Jay.

Ansatte bag rosende anmeldelser

I efteråret lancerede Intelligent Banker appen Moneezy, der rummer flere af de samme lån, som man ser på på Intelligent Bankers portaler. Appen udbydes blandt andet via app-butikken Google Play, hvor brugerne har mulighed for at anmelde appen.

På listen af anmeldere finder man to ansatte fra Intelligent Banker, der begge giver appen topkaraktér. Ingen af dem angiver, at de er ansatte ved Intelligent Banker. De undrer Forbrugerrådet Tænk.

Den er meget let og overskuelig. Det er lånenes Pricerunner. Ansat ved Intelligent Banker om appen Moneezy, som Intelligent Banker står bag

– Det er ikke seriøst, at man går ind og rater sig selv. Det giver et falsk billede af, hvad forbrugerne synes, siger seniorøkonom ved Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen til TV 2 /Fyn.

TV 2/Fyn har været i kontakt med én af de ansatte. Han oplyser, at han ikke selv været med til at udvikle apps for Intelligent Banker. Anmeldelsen er dateret til 1. oktober 2018. Samme dag som appen er udgivet.

Fakta om Intelligent Banker Tommy Hummelmose er direktør og medejer, mens Torben Kopp Kristensen er administrerende direktør og ejer den resterende halvdel af virksomheden.

Intelligent Banker driver portaler i seks lande, der sammenligner forbrugs- og kviklån.

Firmaet havde i 2017 en omsætning på 55,1 millioner kroner.

Flere end syv millioner brugere besøgte selskabets låneportaler i 2017. Kilder: Årsrapport 2017 for Intelligent Banker og CVR Se mere

Læs også Forbrugerrådet: Fynsk firma formidler kviklån via ”manipulerende” portaler

Han fortæller, at han selv har taget lån igennem appen til at betale sin telefon. Han står ved sin rosende anmeldelse.

- Den er meget let og overskuelig. Det er lånenes Pricerunner, siger han.

Er det ikke misvisende, at du giver appen fem stjerne uden at skrive, du er ansat ved Intelligent Banker?

- Nej, fordi man kan søge mit navn på Facebook. Det er fordi, at jeg selv har brugte appen. Så i realiteten kan man sige, at jeg har givet den fem stjerner også som bruger, forklarer han.

Syv millioner kan ikke tage fejl

Intelligent Banker ønsker kun at svare skriftligt på spørgsmål fra TV 2/Fyn. Derfor har TV 2/Fyn sendt en mail til virksomheden med 20 spørgsmål. TV 2/Fyn har blandt andet spurgt ind til virksomhedens etiske retningslinjer og brug af anmeldelser.

Her er Intelligent Bankers mailsvar:

- Mere end syv millioner mennesker i Europa sammenligner lån på Intelligent Bankers sammenligningstjenester. Vi er naturligvis forundrede over, at Forbrugerrådet i Danmark vælger at kommentere Intelligent Bankers sammenligningstjenester igennem medierne uden på noget tidspunkt at have henvendt sig til virksomheden, skriver virksomheden.

Supplerende oplysninger:

Forbrugerrådet Tænk var ikke bekendt med Tommy Hummelmoses og Torben Kopp Kristensens identiteter, da TV 2/Fyn præsenterede organisationen for portalerne.

TV 2/Fyn er bekendt med navn og stilling på Intelligent Bankers ansatte, som medvirker i historien.

TV 2/Fyn har bedt Google vurdere om Intelligents Bankers ansattes anmeldelser af Moneezy er en overtrædelse af Googles regler for anmeldelser. Google har endnu ikke svaret.

TV 2/Fyn har bedt den tyske fotograf bekræfte om manden på billedet fra Capacredit og Shutterstock hedder Lars Christoffersen.

TV 2/Fyn har tilbudt Tommy Hummelmose at gennemse råoptagelserne fra interviewet med Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk. Men det har han ikke ønsket.