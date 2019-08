Kaosparkeringer i Odense: - Ansvaret ligger hos dem, der lejer dem ud

Siden juni har man i bybilledet i Odense kunnet se de elektriske løbehjul, der allerede har indtaget storbyer i hele Europa.

Men det har skabt debat, hvordan de mange løbehjul bliver parkeret og nogle gang smidt rundt om i byen. Indtil videre er 750 løbehjul sat på gaden i Odense.

Christel Gall, der sidder i byrådet i Odense for Dansk Folkeparti, mener der skal opdrages brugerne af løbehjulene.

- Som kommune skal vi melde klart ud, at der er nogle ting, vi ikke gider. Det er blandt andet det her med henkastede løbehjul, der står på tværs af fortorv, så vores andre borgere ikke kan komme frem og tilbage, siger hun.

Må opdrage mere

Hun mener, ansvaret for at få styr på løbehjulene ligger hos de firmaer, der lejer dem ud.

- Så må finde en løsning med dem, der leverer det. Det her vil vi ikke have, og så må de gøre noget mere for at opdrage på dem, som lejer det, siger hun.

Når man lejer løbehjulene, skal man - efter man har parkeret det - bekræfte, at man har parkeret pænt. Men Christel Gall mener, det skal kunne mærkes på pengepungen, hvis man ikke parkerer løbehjulene ordentligt.

Det er parkeringer som disse, der har fået sindene i kog i Odense. Foto: Privat: Betina Følleslev

Løbehjulene lejes med en app, hvor ens betalingskort er knyttet til, og det mener hun skal bruges til at straffe dem, der ikke parkerer ordentligt.

- Hvis man får lad os sige tre klager på, at lige præcis det her løbehjul står fuldstændig uhensigtsmæssigt, så må man kunne trække et ekstra beløb hos den, der har parkeret det. Så er jeg ret overbevist om, at de nok skal lære at parkere mere pænt, siger hun.

DF vil have hotline

Christel Gall foreslår derudover, at der oprettes en telefonlinje, man kan ringe til og anmelde, at et løbehjul står dårligt parkeret.

Den idé er Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen dog ikke med på.

- Det der med at gå ud med bål og brand og sige, at nu skal kommunen også bruge penge på en hotline og så videre. Det er nok lige tidligt nok, siger han.

Betina Følleslev har taget dette billede af et el-løbehjul, der står midt på fortovet i Odense. Foto: Privatfoto: Betina Følleslev

I stedet mener han, det er firmaerne, der må finde en løsning.

- De har fået lov til at være i Odense, så de skal selvfølgelig også rydde op efter sig.

Han tror på, at de har interesse i, at der holdes orden i løbehjulene.

- Hvis alle kommuner landet over ikke bryder sig om at have de her løbehjul, så stopper det jo. Og det rammer forretningen, så mon ikke de selv er interesserede i at få ryddet op efter sig. Det tror jeg bestemt, siger han.

