Antallet af ubrugte studenterhuer fra Fyn stiger

DI Fyn opfordrer unge til at se mod erhvervsuddannelserne, hvor der er mange forskellige muligheder.



- Erhvervsuddannelser uddanner til jobsikkerhed i øjeblikket. Der er nærmest jobgaranti, når vi kigger fremad. I stedet for at spilde tre år på gymnasiet kan man tage en erhvervsuddannelse og være klar til at arbejde fuldtid efter tre år i stedet for at have et eller flere fjumreår, siger Poul Strandmark.

Lars Andersen mener, at flere unge har brug for at stifte bekendtskab med, hvad en erhvervsuddannelse er.

- Hvis unge har et billede af, at erhvervsuddannelser indebærer beskidte kedeldragter, så mangler der vejledning om de muligheder, der er med erhvervsuddannelser, siger han.