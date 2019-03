Apcoa må stå skoleret efter parkeringskaos under Odeon

Det giver de parkerende fynske bilister problemer og ekstraregninger, at parkeringsfirmaet Apcoa har problemer med at få deres automatiske kontrolsystem til at fungere optimalt.

I weekenden kunne TV 2/Fyn fortælle om Thomas Bjørn Kristensen, hvis bil ikke var blevet tjekket ud, selv om han for længst havde forladt p-kælderen under Odeon i Odense. Han kontaktede Apcoa, der ikke kunne hjælpe ham.

Sagen har nu fået Odense Kommune til at indkalde Apcoa til møde, hvor de vil blive afkrævet en forklaring på problematikken.

- Vi har haft en henvendelse fra en borger, som har været nede i kælderen i weekenden, hvor han brugte den app, der hedder Apcoa Flow (automatisk parkerings-app, red.), og i den forbindelse er han ikke blevet tjekket ud, da han kører fra kælderen.

- Vi har haft fat i Apcoa og bedt dem lave en redegørelse for, hvad årsagen er. Vi har aftalt et møde med dem i morgen (fredag, red.), og der regner jeg med, at de kommer med en tilbagemelding og fortæller os, hvad årsagen er. Og også gerne lidt om, hvad vi kan gøre. Er det vores kameraer nede i kælderen, der driller, eller er det deres app, der har en udfordring. Fordi hvis det er app’en, så er det jo et landsdækkende problem. Er det kameraerne, skal vi gøre noget nede i vores kælder. I begge situationer vil vi gerne vide, hvad Apcoa gør ved situationen, siger Stig Langsager, der som projektchef på kommunens Thomas B. Thriges Gade-projekt også er ansvarlig for parkeringen i den nye parkeringskælder centralt i Odense.

Stor alvor

Projektchefen understreger, at kommunen ser med største alvor på parkeringsproblemerne og de udfordringer, som de kan give de fynboer, der benytter sig af app’en i p-kælderen.

- Vi ser selvfølgelig alvorligt på det. Det gør vi altid, når det er en borger, der oplever noget, som ikke er, som det burde være, siger Stig Langsager.

Det er ikke første gang, bilister i Odense har oplevet problemer med Apcoa. I marts 2017 fortalte TV 2/Fyn om Brian Lenskjold, der blev trukket 432 kroner to gange, mens der var gratis parkering under musikhuset Odeon. Han fik heller ingen hjælp fra Apcoa.

- Der vil jo altid være folk, som ikke bliver registreret med et kamera. Det er ganske få, men det er jo altid ubehageligt for en person, at de ikke bliver tjekket ud, siger Stig Langsager.

Nu håber kommunen at blive klogere på både problemer og løsningsmuligheder.